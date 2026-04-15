15.04.2026 | 12:29

Удар в Септември: Двама общински съветници задържани с пачки за изборите (снимки)

МВР нахлу на 7 адреса, открити са 27 000 евро в поредната акция срещу купения вот

И зборната треска в област Пазарджик достигна точка на кипене, след като двама действащи общински съветници бяха закопчани при зрелищна акция на МВР. Задържаните – идентифицирани с инициалите С. И. и М. С., са заподозрени в организиране на мащабна схема за купуване на гласове за предстоящия вот.

Новината беше потвърдена от заместник-главния секретар на МВР Георги Кандев, който разкри, че полицията е действала по гореща следа.

Спецполицаи са атакували едновременно седем адреса в град Септември. Резултатът от тараша е впечатляващ: до момента са конфискувани 27 000 евро в брой.

Разследващите подозират, че сумата е била предназначена за „стимулиране“ на избиратели в региона, където битката за всеки глас е на живот и смърт.

МВР откри списъци с имена и 15 000 € при акция у изборни нарушения в Шуменско

Откриха списъци с имена, лична карта с изтекъл срок и близо 15 000 евро при акция срещу нарушаването на избирателните права в община Каолиново, област Шумен, предаде БНТ.

Задържани са трима души.

В хода на операцията са проверени 17 места, за които има информация, че се използват за купуване и продаване на гласове, 39 лица от криминалния контингент, 8 лица, утвърдили се като местни лидери с влияние върху изборния процес, както и 15 собственици на фирми с цел предотвратяване на корпоративен вот.

Съставени са 6 предупредителни протокола. Работи се по един сигнал за купуване на гласове.

Установено е едно лице, обявено за общодържавно издирване.