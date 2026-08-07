07.08.2026 | 19:59

Война в „Прогресивна България“: Абровски шашна с проверка зеленчуковата борса на Явор Гечев (видео)

Земеделският шеф и председателят на аграрната комисия в парламента бяха конкуренти за министерския пост

Министърът на земеделието Пламен Абровски взе на мушката не кой да е, а шефа на земеделската комисия в парламента Явор Гечев. Това стана ясно от репортаж на Нова тв за извънредните проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци.

Екипите на Агенцията по храните цъфнаха на борсата в Първенец рано сутринта в петък, като появата на проверяващите видимо стресна голяма част от търговците и повечето от тях затвориха обектите си. Любопитното е, че мажоритарен акционер на борсата в Първенец, която е едно от най-големите тържища за търговия със свежи плодове и зеленчуци, е майката на Явор Гечев – Стойна Гечева, съобщи Mignews.info преди няколко месеца.

Днес обаче инспекторите на БАБХ изненадаха Гечев и роднините му с проверка на произхода и качеството на продукцията, наличието на пестициди, както и придружаващите документи.

„Проверяваме предимно сезонните плодове и зеленчуци – дини, праскови, пипер. Също така се проверяват придружаващите документи, сертификатите и транспортните документи, за да се удостовери идентичността и произходът. Това касае всички пресни плодове и зеленчуци, независимо дали са с произход от ЕС, от трети страни или от български производители”, обясни пред Нова тв Алекси Ахмед, началник отдел „Контрол на храните” в областната дирекция на БАБХ.

Стоковата борса в пловдивското село Първенец се стопанисва от компанията „Родопи 95“ АД. Явор Гечев по настоящем е председател на Комисия по земеделието, храните и горите, а малко преди правителството на Румен Радев да бъде сформирано, беше фаворит за земеделски министър. В последния момент обаче кандидатурата му беше сменена с тази на Абровски. Така назначаването на Абровски начело на земеделското министерство се превърна в една от големите изненади в кабинета „Радев“.

Дали настоящите проверки имат нещо общо с конкуренцията между тях, най-вероятно ще стане ясно съвсем скоро.