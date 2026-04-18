18.04.2026 | 11:18

За първи път 100% от машините за гласуване са проверени

Устройстнвата вече са изпратени към съответните дестинации в страната

Министерството на електронното управление успя за първи път да постигне пълна верификация на машините за гласуване в страната и чужбина, съобщиха от МЕУ.

Проверката е приключила към 21 часа на 17 април. На предходните избори, тези през октомври 2024 г., са били потвърдени 30% от всички машини. Това беше възможно с помощта на 100 държавни служители, които съдействаха на Централната избирателна комисия и екипа на Сиела Норма, посочват от МЕУ.

Всички машини вече са изпратени към съответните дестинации в страната.