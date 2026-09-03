03.09.2026 | 10:33

Задържаха двама българи след атака с коктейли Молотов в Мюнхен

Единият се възпламенил до строителни контейнери, но пристигналият полицейски патрул успял бързо да изгаси огъня

Снимката е илюстративна

Двама български граждани са задържани в Мюнхен след атака със запалителни устройства срещу строителна площадка пред централата на технологичния концерн Rohde & Schwarz. Става дума за 28-годишна жена и 38-годишен мъж, съобщават Нова телевизия и германската обществена медия BR24, позовавайки се на полицията. Един от коктейлите „Молотов“ се възпламенил до строителни контейнери, но пристигналият полицейски патрул успял бързо да изгаси огъня. Няма пострадали, а нанесените материални щети са определени като незначителни.

Атаката е извършена около полунощ в мюнхенския район Берг ам Лайм. Очевидец видял как от автомобил били хвърлени запалителни устройства и незабавно подал сигнал в полицията. На мястото бил открит и втори коктейл „Молотов“, който не се възпламенил. Районът бил отцепен, а специалисти от Баварската криминална полиция обезвредили устройството.

Веднага след сигнала започнало издирване на предполагаемите извършители. Не след дълго полицаите задържали двамата българи на бензиностанция в района на „Инсбрукер Ринг“. Германските власти обаче изрично уточняват, че тепърва се изяснява каква точно е връзката на задържаните с нападението. Все още няма официално обявен мотив.

Обектът на атаката придава допълнителна тежест на случая. Rohde & Schwarz е базиран в Мюнхен технологичен концерн, който разработва комуникационни и системи за сигурност, включително за държавни институции и въоръжени сили. В собственото си представяне компанията посочва сред дейностите си защитени военни комуникации, радиоелектронно разузнаване и борба, системи за наблюдение и технологии за защита от дронове.

Това не е първият случай, при който Rohde & Schwarz се оказва свързан с разследване на палеж. BR24 припомня, че през 2021 г. пожар по електрическа инфраструктура в източната част на Мюнхен остави около 20 000 домакинства без ток за няколко часа. Анонимна група тогава пое отговорност и обяви, че целта е била именно компанията. Германските служби разглеждаха случая като вероятно политически мотивиран екстремистки акт.

Разследването в Мюнхен продължава, като германските власти трябва да установят както участието на двамата заподозрени, така и причината Rohde & Schwarz да бъде избрана за цел.