25.08.2026 | 22:41

Заглушителят от Драгалевци е купен от българска фирма, държавата е знаела за него от години

През ноември 2022 г. частна охранителна фирма (близка до Ами и Таки) поръчва система модел SVJ-500 за 198 000 лв. без ДДС

Технологията за заглушителя от Драгалевци е купена от българска фирма и не е внесена от чужбина, твърди лидерът на „Да, България“ Ивайло Мрчев.

„По документите, до които стигнахме, подобна система не е внесена тайно в багажник през границата. Тя е купена от българска фирма, с договор, фактура, банково плащане, монтаж и обучение на оператори“, написа депутатът във Фейсбук.

По думите му през ноември 2022 г. частна охранителна фирма (близка до Ами и Таки) поръчва система модел SVJ-500 за 198 000 лв. без ДДС. SVJ-500 е професионален jammer – система за радиоелектронно заглушаване, предлагана в продуктови каталози сред anti-drone и jamming системите.

„Оттук започват въпросите, на които държавата дължи отговори: Как такава система попада в частна охранителна фирма? Кой е проверил крайния ѝ потребител и предназначението ѝ? Кой е разрешил тя да бъде монтирана и използвана в София? С какво разрешение е излъчвала в честоти, в които може да блокира GPS и други сигнали?“, пита Мирчев.

Той твърди, че държавата е имала документите за тази система още преди години. НАП я е открила при ревизия, описала е модела, производителя, цената, честотните диапазони, захранването, монтажа в автомобила и дори е поставила въпроса дали техническите ѝ характеристики съответстват на разрешените в България честоти.

ДАНС е бездействала, а джамърът продължава да съществува и според вътрешния министър е работил поне 12 месеца. Днес МВР вече признава и че има данни за заглушаване на летателни средства, казва още Мирчев.

„Ревизионният акт на НАП е обжалван, стига до Върховния административен съд и на 16 юни 2025 г. ВАС постановява окончателно решение. Тоест документи за SVJ-500, цената, автомобила, монтажа и техническите му характеристики са били част от официално производство на българската държава чак до най-висшата административна съдебна инстанция. И година по-късно държавата „открива“ професионалния заглушител в Драгалевци“, пише депутатът.

Мирчев пита кой в държавата е позволил професионална система за радиоелектронно заглушаване да стигне до Таки и Ами, кой е знаел за нея и защо никой не я е спрял, преди да започне да застрашава въздухоплаването. Както и оказали ли са натиск Таки и Ами върху българския производител на системата за заглушаване да им бъде продадена, къде са били ДАНС и КРС през цялото това време и има ли връзка с GPS смущения над София в миналото.

От „Демократична България“ изпращат тези и други въпроси до институциите, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и премиера Румен Радев.