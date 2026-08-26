Зеленски даде орден на Нейнски, тя пощръкля от радост

Володимир Зеленски наградил Надежда Нейнски с орден „Княгиня Олга“. И тя, разбира се, пощръкляла от радост.
Хубаво е все пак преди окончателно да се побърка от кеф, г-жа Нейнски да се осведоми коя е княгиня Олга. Тя е руска владетелка и няма нищо, ама абсолютно нищо общо с днешна Украйна.
Това, което прави режима в Киев с подобни исторически кражби е същото, което правят властите в Северна Македония с българската история . И едните и другите крадат. Нагло.
Понеже си нямат своя история, крадат от другите. Киев да награждава с орден „Княгиня Олга“ е все едно Скопие да връчва отличие „Свети Борис Михаил Покръстител“ или орден „Цар Самуил“.
Че управляващите в Киев не са особено умни, е ясно отдавна. Може би по-глупави от тях са само онези, които се радват, когато Зеленски ги награди.
Петър Волгин
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