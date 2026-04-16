16.04.2026 | 21:09

Звездна война в Реал: Скандал между Винисиус и Белингам

Марка с твърдение за сериозно неразбирателство

Бразилската звезда на Реал Мадрид Винисиус, който често е в центъра на скандални ситуации, нападна вербално съотборника си Джуд Белингам, причината е момент от четвъртфиналния мач-реванш от Шампионската лига срещу Байерн, твърди мадридско издание.

Както е известно, баварците спечелиха с 4:3, след като три пъти бяха догонващи в резултата и се класираха за полуфиналите, където ще играят с ПСЖ.

„Марка“ разчете думите на Винисиус към английския му съотборник при една от атаките на Реал. Белингам критикува нападателя, че не му е подал топката, тъй като се е намирал в по-добра позиция. В резултат на това бразилецът се обръща с агресивна реплика и ръкомахане.

„Какво искаш? Затваряй си устата", изрекъл Вини Джуниър, сочи спортното издание от Мадрид.Белингам също е със статут на звезда. Това важи и за Килиан Мбапе и според редица специалисти трима „крале" са много в атаката на един тим.