28.12.2025 | 20:12

100 км/ч: Вятърът срути изолацията на жилищен блок в Асеновград (видео)

Дървета паднаха върху 20 автомобила

Изолация се стовари върху гаражи и пътека до жилищен блок в Асеновград, съобщават от bTV. Падналата мазилка е изкъртила и два климатика. По-рано пътят от Крумово към Асеновградско шосе е бил затворен и в двете платна заради паднало дърво в следствие на силния вятър, съобщиха от пресцентъра на община „Родопи“.

Силният вятър изкорени около десетина 60-годишни ели в град Добринище. Към момента няма данни за пострадали хора, но бурните пориви продължават, съобщава БНТ.

Инцидент е регистриран и в благоевградския квартал „Ален мак“, където дърво е паднало върху тротоар. И там няма пострадали. За днес в цяла Югозападна България е обявен оранжев код за опасно силни ветрове.

Във високите части на Рила и Пирин, вероятно и други планини, духа бурен вятър, предупреждават на страницата си във Фейсбук от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. В горския пояс има опасност от падащи дървета.

По-рано от ПСС съобщиха, че температурите в планините са отрицателни, има мъгла, силен до ураганен вятър, на места над 100 км/ч.

Вятър със скорост 70 километра в час е духал тази сутрин в Монтана, съобщи за БТА дежурният в Хидро-метеорологичната обсерватория край града. Към обяд силата на вятъра е намаляла до 42 километра в час. В ранните часове вятърът е съборил голямо дърво на северния път Монтана-Видин между селата Студено буче и Доктор Йосифово в община Монтана. То веднага е било премахнато от екипи на пожарната от Монтана. За паднали дървета и клони съобщават и в Пловдив.

Шест екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община екипа са на терен и работят по сигнали във връзка със силния вятър, съобщиха за БТА от пресцентъра на общината. До момента са отработени 16 сигнала за паднали клони и дървета в различни райони на града.

Силният вятър ще се запази и през утрешния ден. На 29 декември се очаква поривите да достигнат до 70-80 км/ч. За почти цялата страна има обявен жълт код за понеделник. Без код са само 4 области в Южна България – Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян.