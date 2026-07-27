27.07.2026 | 15:12

Градски автобус скъса мантинела и навлезе в насрещното на „Цариградско шосе“ (видео)

Спря го бетонен ограничител на мост, за късмет няма тежко ранени

Автобус на градския транспорт катастрофира на столичния булевард „Цариградско шосе“, скъса разделителната мантинела и навлезе в платното за насрещно движение.

При инцидента са пострадали четирима души – 16-годишно момиче, жена и двама мъже, съобщава NOVA. Всички са с леки наранявания. Двама от тях са откарани в ИСУЛ, а останалите – в „Пирогов“.

Автобусът се е движел към Орлов мост, когато шофьорът е загубил контрол над превозното средство. То е преминало през мантинелата и е спряло в бетонен ограничител, като е препречило платното за излизане от София в посока Пловдив.

Движението в района е силно затруднено. На място има полиция, екипи на спешна помощ и аварийни служби, които разчистват пътя и изясняват причините за катастрофата.

Свидетел на инцидента разказа пред NOVA, че шофьорът му казал, че спирачките на автобуса са отказали и той не е успял да спре.

„Добре, че не удари нито една от колите, но вътре има хора, които са зле“, каза мъжът.

Друг очевидец, чийто автомобил е спрял непосредствено пред автобуса след удара, заяви, че превозното средство се е движело с висока скорост, но вероятно в рамките на ограничението по булеварда.