17-годишен украинец уби младеж пред дискотека в Студентски град

17-годишен украински гражданин бе задържан и обвинен за умишленото убийство на 21-годишен младеж в столичния „Студентски град“, съобщиха от Софийската градска прокуратура.
Престъплението е извършено около 23 часа на 22 ноември – събота, пред една от дискотеките в квартала. След възникнал скандал между две групи младежи, непълнолетният украинец М. Р. е намушкал с нож един от опонентите си.
Според държавното обвинение чужденецът, макар и ненавършил пълнолетие, е способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Той умишлено и по хулигански подбуди е умъртвил 21-годишния Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба.
Смъртта на жертвата настъпила на 25 ноември в столичната Университетска болница „Света Анна“, въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.
Украинецът ще остане в ареста за 48 часа, като от СГП ще поискат от Софийския градски съд да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
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