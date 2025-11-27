27.11.2025 | 15:15

17-годишен украинец уби младеж пред дискотека в Студентски град

21-годишната жертва е издъхнала в УМБАЛ "Света Анна". На килъра са повдигнати обвинения

17-годишен украински гражданин бе задържан и обвинен за умишленото убийство на 21-годишен младеж в столичния „Студентски град“, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Престъплението е извършено около 23 часа на 22 ноември – събота, пред една от дискотеките в квартала. След възникнал скандал между две групи младежи, непълнолетният украинец М. Р. е намушкал с нож един от опонентите си.

Според държавното обвинение чужденецът, макар и ненавършил пълнолетие, е способен да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Той умишлено и по хулигански подбуди е умъртвил 21-годишния Я. К., като го намушкал с нож в областта на лявото бедро, засягайки големи кръвоносни съдове и предизвиквайки остра кръвозагуба.

Смъртта на жертвата настъпила на 25 ноември в столичната Университетска болница „Света Анна“, въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.

Украинецът ще остане в ареста за 48 часа, като от СГП ще поискат от Софийския градски съд да наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.