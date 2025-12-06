06.12.2025 | 12:42

19-годишен дрифтьор с Мерцедес лети с 300 км/ч по Околовръстното, избяга в Дубай след разкритие

Младеж от село Змеица с онлайн бизнес, луксозен начин на живот и апетит към бързите скорости предизвика обществен гняв и настояване за законови промени

19-годишният Алекс Сергеев Младенов от село Змеица, наскоро преместил се в София, предизвика буря от възмущение след публикуване на видеа, в които дрифтира и развива екстремни скорости с мощен „Мерцедес“. Едно от клиповете показва как младежът шофира със зашеметяващите 300 км/ч по Околовръстния път в София – скорост, която е не само незаконна, но и крайно опасна за живота на всички на пътя.

Самият Младенов редовно публикува свои изпълнения в социалните мрежи, където освен скоростните си подвизи, демонстрира и лъскавия си начин на живот – луксозни коли, часовници и пури. Често е забелязван в столичните квартали „Хаджи Димитър“ и „Левски“, където прави дрифтове в гъсто населени райони, създавайки реална опасност за пешеходци и други шофьори.

След като записите бяха разкрити от Иван Владимиров, администратор на групата „Катастрофи в София“, Младенов е напуснал страната и се намира в Дубай. В телефонен разговор с полицията той заявил, че ще се завърне в България през януари. Очаква се тогава да му бъде наложена глоба от 3000 лв. и временно отнемане на шофьорската книжка за срок от една година – максималната санкция, предвидена от закона за дрифт, поради невъзможност да се докаже скоростта от 300 км/ч с технически средства.

Младенов притежава фирма за електронна търговия и софтуерни консултации, регистрирана на негово име. Неговият случай напомня на друг подобен инцидент от преди седмици, при който 19-годишният Нидал Мохамад се заби с висока скорост в стълб на оживен булевард в София, отново с автомобил „Мерцедес“.

Двата случая повдигнаха сериозни въпроси относно контрола върху младите шофьори, склонността към демонстративно, деструктивно поведение и необходимостта от законодателни промени. Организации, борещи се срещу войната по пътищата, настояват за сериозни мерки срещу дрифтовете и превишената скорост, които твърде често остават без сериозни последствия – до момента, в който не се стигне до фатален край.