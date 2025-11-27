27.11.2025 | 16:53

23-годишният Костадин Кабаджов е починал след зверски побой заради жена

Извършителите са от Кърджали. Удряли са го в главата, след което той е паднал в реката край винпрома на Мадан

23-годишният Костадин Кабаджов е починал след побой заради „спор за жена и мъжка чест“, казаха от прокуратурата по време на брифинг относно убийството в Мадан.

На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за Златоград.

Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

По главата и тялото на мъже е имало множество контузни рани. Той е бил убит с удари. Няма огнестрелни рани. Трима са арестувани.

Жертвата и арестуваните са влезли в конфликт заради жена. При срещата им се стига до конфликт. Извършителите са от Кърджали. Удряли са го в главата, след което той е паднал в реката край винпрома на Мадан.

Според разследващите единият от нападателите имал интимна приятелка, която била притеснявана онлайн от убития.

8 души са задържани заради убийството. Засега никой от задържаните не признава съпричастност към случилото се.

Бащата на убития, Костадин Кабаджов, е бивш общински съветник от политическа партия „Лидер“. Той е собственик на бензиностанция, заведение и хотел в миньорския град. През 2010 година бе задържан с обвинение за лихварство.​