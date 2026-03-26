26.03.2026 | 11:08

80 % от клиентите на топлофикациите в страната са подменили измервателните си уредите с дистанционни

Уредите трябва да се подменят до 30 септември 2026 г.

Над 80 % от клиентите на топлофикационните дружества в страната са сменили измервателните си уреди с такива с дистанционно отчитане, съобщиха от Асоциацията на топлофикационните дружества.

Във връзка с изискванията на Закона за енергетиката и Европейска директива 2012/27/ЕС от Асоциацията напомнят, че до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение – индивидуални разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода – трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане.

Дистанционните уреди позволяват ежемесечно, дистанционно и коректно измерване на потребената за периода енергия. Така се гарантира плащането на реалната консумация за месеца, без прогнозни и изравнителни сметки и отчитане без посещение от инкасатор.

От Асоциацията на топлофикационните дружества припомнят на домоуправителите и упълномощените лица от отделните етажни собствености да се свържат с топлофикационното си дружество или съответния топлинен счетоводител, за да им съдействат за навременната подмяната на уредите и поетапно преминаване от прогнозни на месечни начисления на топлинната енергия.

Топлофикационните дружества обикновено поставят на видно място в етажната собственост графика за предстоящата подмяна на измервателните уреди, коментира Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества. Той допълни, че дружествата ще връчат писмен документ индивидуално на всеки един клиент, при който предстои подмяна на уредите.

От Асоциацията препоръчват уредите да се подменят с дистанционни до 30.09.2026 г., за да могат клиентите да се възползват от предимствата на реалния ежемесечен отчет през отоплителния сезон 2026-2027.