14.08.2026 | 10:52

83-годишен стреля с арбалет по тийнейджър в Пловдив

Оръжието му е саморъчно направено. Старецът е отведен в полицията

83-годишен мъж е стрелял с арбалет от терасата си в Пловдив. Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват как той насочва оръжието към 18-годишен младеж, който разхожда кучето си, в района на ул. „Добрoтич“ и бул. „Победа“ в „Кършияка“. За щастие при инцидента няма пострадали. За инцидента съобщи и МИГNews.info.

След разпространяването на видеото полицията се е самосезирала. Възрастният мъж е установен и отведен в Трето районно управление, а арбалетът е предаден доброволно и е прибран от полицията. Установен е и потърпевшият тийнейджър, към когото е било насочено оръжието.

„Клипът е публикуван на на 11 август около 16 часа в социална медия. Веднага се самосезирахме. Изготвена е докладна записка от служител на районното управление в рамките на един час. След това е започната проверка. Арбалетът е саморъчно направен и не подлежи на забрана от закона“, обясни тази сутрин пред Нова тв началникът на „Криминална полиция“ в града Петър Искров.

Установени са и двамата участници в скандала. Оказва се, че между възрастния мъж и младежа е имало предишен конфликт. Причината била свързана с междублокова градинка, за която 83-годишният мъж се е грижел.

„В основата на конфликта стои предишен битов скандал между тях и размяна на обидни реплики. Младият човек, който е разхождал кучето си, тъпкал градинката, за която се е грижил възрастният човек“, разказа главният инспектор.

По информация на полицията подобен спор е имало и преди няколко месеца. Тогава отново поводът било кучето на младия мъж.

„Кучето на младото момче е стъпкало градинката или е извършило там физиологичните си нужди и отново е имало такъв повод за конфликт“, уточни Искров.

Въпреки че на кадрите изглежда, че арбалетът е насочен към младежа, от полицията уточняват, че изстрелът е бил произведен на няколко метра встрани от него.

„Нямал е за цел да го нарани. Изстрелът е произведен на около 4-5 метра от него“, каза главен инспектор Петър Исклюв.

И двамата участници са заявили пред полицията, че съжаляват за случилото се и няма да допускат повторение на подобен конфликт.

„И двамата казват, че това наистина е било глупост, породена под някаква форма на афект“, заключава полицейският шеф.

Полицията няма данни 83-годишният мъж да е използвал арбалета срещу други хора. По негови обяснения оръжието е саморъчно изработено и го е използвал преди години при пребиваване в планината.

Материалите по случая вече са докладвани в районната прокуратура, която трябва да прецени какво отношение да бъде взето и има ли основания за последващи действия.

Темата с младежта в Пловдив напоследък е особено актуална покрай издевателствата с убийството на Георги Кузев, и – оказа се – доста предшестващи ги подобни актове, които са останали без последствия.