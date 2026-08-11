11.08.2026 | 21:00

Мъж стреля с арбалет по преминаващи хора от тераса в Пловдив (видeо)

Инцидентът е станал в района на улица "Добротич" и булевард "Победа"

Възрастен мъж предизвика тревога в Пловдив, след като стреля с арбалет от терасата си по преминаващи граждани. Опасната сцена се е разиграла пред очите на младеж, разхождащ кучето си, като кадрите бяха разпространени в социалните мрежи, показва клип в социалните мрежи.

Агресия на улицата

Според информацията към видеоклипа, инцидентът е станал в района на улица „Добротич“ и булевард „Победа“ в града. На любителските кадри се вижда как мъжът не само насочва арбалета, но и произвежда изстрел към улицата, вземайки на прицел случайни минувачи.

Агресията не се е изчерпала само с хладното оръжие. Споделящите видеото посочват, че мъжът е отправял вербални заплахи към момчето с кучето и е хвърлял стъклени бутилки от високо към тротоара.

Реакцията на полицията

Въпреки сериозността на ситуацията и публично достъпните кадри, към момента на публикуване на информацията няма официално подадено оплакване в органите на реда. От МВР потвърждават пред медията, че при тях не е постъпвал сигнал за случая с въоръжения мъж.