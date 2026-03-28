Актьорът Константин Таквор срещнал нападателката на 4-мата чужденци часове преди инцидентите

Тя била с клин на дупки, но не приличала на бездомна

Актьорът и кулинар Константин Таквор разказа, че в деня на нападението над четирима чужденци в София е срещнала нападателката в автобус 102. По-късно я разпознал по снимката в медиите.

Ето какво разказва той в своя фейсбук профил:

„Ставам сабале и по време на кафето решавам да прегледам фийда си какво се случва. Не гледам ТВ от 2008-ма и се информирам за всичко предимно от интернет. Попада ми пост на позната за “Жена намушкала четирима чужденци- германци” в градския транспорт, която се издрирва.

Подминах, ама се сетих за нещо странно вчера и си викам, не може да е чак такова съвпадение. Та вчера пътувам към Овча Купел, реших да си хвана 102, щото Google maps-a го даваше по-бързо.(Голяма грешка в 16:45 в час пик) И някъде около пазара на Красно Село в 17:50 в 102, дама седна до мен. Не ѝ обърнах внимание. Ровех си в гугъл мапс, да видя къде точно да сляза и тя явно е видяла и ме попита на добър английски “Do you need some help?”

Обърнах се и стъписано и отговорих първо на английски после на български, че нямам и съм българин, просто сефте се возя в този автобус и ѝ благодарих, нищо че явно ми е зяпала в екрана. Остана изненадана, че не съм чужденец и ми отвърна, че не приличам на българин, а аз се пошегувах, че ми прави комплимент. Явно не го прие добре и каза троснато “Това не беше комплимент!” и стана и отиде най-отпред и седна отдясно на шофьора. Направи ми впечатление, че беше с клин на дупки, но не даваше вид на бездомна.

Слизайки си казах “Боже, колко луди има по тоя свят!” слушайки трима мъже от факултета, как крещят от 20 мин говорейки наживо с някого по тел. Следващ пост, СДВР са пуснали снимка на жената, наръгала чужденците във ФБ. СЪЩАТА С ДУПКИТЕ ПО КЛИНА, дето ме пита за помощ! Жената наръгала 4 човека! Сега се чудя дали да си променям външния вид (явно на изпаднал германец) и да се чувствам ли късметлия?“

Жената вече е издирена и задържана. Тя е на 39 години и се казва Галина. Живее в София. Експертиза ще установи има ли психическо заболяване. Според нейната майка жената е проявявала такива симптоми от известно време.