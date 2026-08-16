16.08.2026 | 10:37

Акция срещу неонацистка група в Пловдив – 18 души са задържани, сред тях и момиче

Задържани са лица, свързани с международното неонацистко движение "Кръв и чест"

18 души са задържани при съвместната акция на полицията и ДАНС в Пловдив срещу неонацистки групи и фашистки организации. Първоначално беше съобщено за 16 задържани, но директорът на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов уточни, че броят им е 18.

Сред тях има три момичета, едното от които е непълнолетно – на 17 години.

По думите му арестуваните принадлежат към международната неонацистка организация „Кръв и чест“ (Blood & Honour). Това е мрежа, която проповядва идеи за превъзходство на бялата раса и е забранена в няколко държави.

Сред задържаните е и 18-годишният младеж, обвинен за побоя над двама непалски граждани в Пловдив, който преди дни беше освободен от ареста срещу гаранция от 700 евро. Арестувани са и неговият брат и баща.

Костадинов уточни, че 18-годишният не е присъствал при убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Там обаче е бил другият обвиняем за нападението над непалските граждани. Именно това е индиректната връзка между двата случая, обясни директорът на полицията.

Акцията е проведена в частен клуб в центъра на Пловдив, близо до Централна гара и Младежки хълм. По данни на полицията групата се е събирала там периодично от около две години, като членовете ѝ предварително са се уговаряли кога помещението да бъде отворено.

При обиска са открити предмети с неонацистки символи, сред които свастики.

Част от задържаните са криминално проявени за различни престъпления. Сред тях има хора с различни професии, както и няколко ученици.

Задържан е и наемателят на клуба. Костадинов съобщи, че по време на акцията адвокат Стоян Мемцов първо е давал указания по телефона, а след това е пристигнал на място и е съветвал наемателя да не съдейства на разследващите и да не отваря помещението.

През 2023 г. е било водено досъдебно производство във връзка със същото място и сходни подозрения. Тогава също са били открити предмети и свастики, но производството впоследствие е прекратено.

Разследването по настоящия случай се ръководи от Окръжната прокуратура в Пловдив.