16.08.2026 | 10:01

Актьорът Иво Аръков получил със 100 000 евро по-малко за проектите си по ПВУ

Той нарушил правилото "de minimis" на ЕС, според което на една фирма не могат да ѝ се предоставят повече от 300 000 евро евросредства в период от 3 години

Актьорът Иво Аръков, който през последните месеци доби допълнителна популярност с одобрените си за финансиране проекти по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), е получил със 100 000 евро по-малко от първоначално предвидените средства.

Причината е, че актьорът е нарушил правилото „de minimis“ на Европейския съюз, според което на една фирма не могат да ѝ се предоставят повече от 300 000 евро евросредства в период от три години.

Актьорът имаше три одобрени проекта по ПВУ за общо почти 400 000 евро. В крайна сметка той е получил 300 000 евро, след като всички 512 проекта са с иполучили парите преди дни. Това каза пред Mediapool временният изпълнителен директор на Национален фонд „Култура“ Нели Неделчева. „В случая той беше надвишил „de minimis“ за последните три години и съответно имаше редукция на сумата“, обясни тя.

През януари проект на Иво Аръков беше одобрен за финансиране с 255 117 евро. Средствата бяха отпуснати, за да промотира новия си албум „Glory“ в 10 европейски града с пари от Плана за възстановяване и устойчивост. Предвиденият за него самия хонорар беше около 95 хил. евро.

В крайна сметка по този проект той е получил 157 238 евро европейско финансиране. Аръков вече е изпуснал двуседмичния срок, в който може да обжалва решението на фонда. Той е уведомен за промяната с писмо на 3 юли, но го е прочел едва след 21 дни.

Получател на средствата е фирмата „Фиш Ай“, чийто собственик е бащата на Аръков – Максим.

„Той има общо три проекта, включително и през фирма на баща му. Но ние можем да констатираме свързаност и затова средствата са редуцирани“, обясни Нели Неделчева.

През юли 2025 г. същата фирма е одобрена за финансиране от 70 000 евро за създаване на песен по друга процедура по ПВУ. Песента беше пусната в ефир от актьора преди няколко месеца. За този проект той е получил всички първоначално предвидени средства.

Друга фирма на Аръков „АРОК ФИЛМС“ също е получила малко над 72 000 евро по ПВУ – колкото са били първоначално заложените. Този проект е за създаването на филма „Изолация“.

Аръков публикува трейлъра на филма през пролетта и обяви, че се очаква да излезе през есента. Средствата за актьора предизвикаха сериозни рекации в културния сектор, като дори служебния министър Найден Тодоров обяви, че ще разгледа случая.

Техническата изрядност срещу културната стойност

Всичко около документацията на Аръков обаче беше изрядно, което отново повдигна въпроса за културната стойност на проектите, финансирани от Национален фонд „Култура“. През годините НФК нееднократно е критикуван за понякога неясната логика при разпределянето на средствата. Наскоро публикуваният одитен доклад на Сметната палата за работата на фонда между 2021 и 2023 г. констатира, че повече се държи на техническа изрядност вместо на художествената стойност на един проект.

Според временния директор на фонд „Култура“ Нели Неделчева това е много важен въпрос.

„Защо фондът, който трябва да създава условия за развитието на културата чрез подпомагане с безвъзмездни средства, е толкова рестриктивен в условията към бенефициентите?“, пита тя.

По думите ѝ това се случва, защото нормативната уредба е писана от хора, които нямат особено задълбочени познания в грант мениджмънт и защото фонд „Култура“ и Министерство на културата са изолирани от напредъка на административното развитие на останалата държавна администрация.

„Творците не бива да са затормозени да спазват някакви рестриктивни неща, които някой чиновник е копирал или написал, без да е запознат с принципите на грант мениджмънта“, изтъкна Нели Неделчева.

По думите ѝ цялата нормативна уредба на фонд „Култура“ е изготвена от Министерството на културата. Провеждането на конкурсите и финансирането на проекти от фонда е уредено в Наредба №6 от 2024 г., издадена от министъра на културата.

Нуждата от промени

Нели Неделчева отбелязва, че тя може да предложи промени в наредбата, но ведомството има последната дума. По думите ѝ досега единствено Найден Тодоров е питал служителите на фонда за неговите проблеми.

„За съжаление, откакто съм директор, нямам време да предложа промени в нередбата, така че да улесня работата на сектора. Почти цялото ми време минава в оправяне на натрупани стари проблеми. Вече пет месеца работя по натрупани дела и отделихме много време, за да спасим инвестицията по ПВУ“, обясни Неделчева.

Според нея на първо място от наредбата трябва да бъде извадена точката за недопустими разходи, която включва данък добавена стойност.

„Това е една печатна грешка за данък добавена стойност, която много ощетява неправителствените организации от културния сектор, които не са регистрирани по ДДС, а трябва да плащат ДДС. Фондът може само да изпълнява, защото законодателната промяна идва от министерството“, каза тя.

Според нея и оценителните комисии на проектите може да са важен фактор, дори ако наредбата не бъде променена.

„Направих конкурс за оценители, който в момента тече. Отмених със заповед предния списък с оценители. Радвам се, че част от верификаторите, които спасиха проектите по ПВУ, също кандидатстват. Ние разширихме условията за кандидатстване и вече набираме и финансисти, и юристи, защото имаме нужда от техните компетентности“, заяви тя.

Според нея в момента министерството няма капацитет за големи реформи във фонд „Култура“, каквато заявка даде министърът на културата Евтим Милошев наскоро. Директорът на НФК смята, че трябва да се започне с малки стъпки – промяна на наредбата.

Самата тя ще се опита в оставащото ѝ време начело да започне процеса по превръщането на служителите на фонд „Култура“ в държавни, тъй като те нямат подобен статут.

Когато застава начело на фонда, Неделчева заварва много проблеми и неплатени сметки на институцията от 2024 г. Имало е и само двама служители.

„Когато дойдох, имаше само един директор на дирекция и само един служител. Всички останали бяха напуснали или уволнени. Аз поканих част от старите служители да се върнат и в момента екипа е пълен – 11 човека, има и 5 незаети бройки, защото не се отпускат средства за заплати“, каза тя.

През следващата година фондът ще разполага с малко над 5 млн. евро за различните си програми, въпреки че директорът е поискал 10, защото първоначално преди година са заложени малко над 18 млн. лв. Министерството не е увеличило средствата, но Неделчева остава оптимист за бъдещето на фонда.