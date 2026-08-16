16.08.2026 | 11:09

След зверското убийство в Пловдив: Изтеглят „книгата“ на ловеца на педофили Ален Симеонов

"Наръчник за учтив натиск" и "практическо ръководство за граждански активизъм" - така авторът описва четивото си, което обаче поражда омраза

Изтеглят от пазара неонацистката книга на Ален Симеонов, по-известен като Ловецът на педофили, пише „България Днес“.

Причината е, че четивото със заглавие „Училище за ловци на педофили“ насажда омраза у по-малките – по-уязвимите психически, което ги настройва агресивно към различните от тях хора – гейове, транссексуални, мигранти и предствители на малцинствата, и като цяло към всички, които не се вписват в обществото.

Книгата на Ален Симеонов може да бъде купена единствено през неговия сайт. Големите книжарници, както и тези онлайн вече не предлагат „Училище за ловци на педофили“.

Книгата е изтеглена от пазара след случая с Георги Кузев, който бе примамен, защото бе нарочен за педофил, после бе зверски бит, унижаван, изтезаван и мъчен в продължение на над 1 час от група младежи, което доведе до смъртта му. Всички те са се обединили около национализма като Ален Симеонов, и сатанизма.

Именно това – неонацизъм, проповядва Симеонов – силна омраза към етнически, религиозни и сексуални малцинства, както и към имигранти.

Младежите, измъчвали и убили Георги на Младежкия хълм в Града под тепетата, следват примера на Ален Симеонов, който пък от своя страна е фен на руснака неонацист Максим Марцинкевич, по-известен с прякора си Тесак. Убийците на Георги също са последователи на неонациста и всички правят неговия жест с пречупен напред палец.

Задържаните за убийството на Георги Кузев непълнолетни остават в ареста.

Руският неонацист Ален, който е твърдо за насилието над педофили, преди дни сподели, че книгата му била одобрена от ГДБОП и СДВР. Това се случи, след като бе направена петиция за премахването на четивото от пазара. Което, по проверка на „България Днес“, вече е факт.

Вчера правовите институции обявиха, че няма такова нещо – Ален не им е предоставил книгата и съответно те не са я одобрявали.

„Няма данни за срещи между представители на ГДБОП и СДВР с Ален Симеонов на 23 юни, когато се твърди, че са предоставени копия от книгата на полицията.“ Това са отговорили от МВР на въпроси на „Дневник“ дали и какво са обсъждали за книгата му „Училище за ловци на педофили“.

Самият Симеонов е публикувал в профила си във Фейсбук своя снимка пред 8-о районно управление на МВР в София, към която разказва, че успешно е предоставил няколко екземпляра от изданието на ГДБОП и 08 РПУ. Това е лъжа, твърдят институциите.

Ален е най-разпознаваемото лице на т.нар. ловци на педофили в България и открито заявява, че подкрепя насилието над хора, които той и групата около него определят като педофили. Руският неонацист обяснява, че упражнявал насилие, но „единствено“ под формата на шамар, ритник или удар по време на гражданските арести, известни като „сафари“. Ален също така е известен с това, че унижава заловените от него – бръсне им главите.

Тесак

Максим Марцинкевич, по-известен с прякора си Тесак (1984-2020), е руски неонацистки активист, видеоблогър и създател на радикални обществени движения. Неговите виждания и житейска философия се основават на националсоциализма, расизма, социалния дарвинизъм и уличното правосъдие, маскирани под формата на борба за обществена чистота и морал.