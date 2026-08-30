30.08.2026 | 11:11

Алчните търговци провалиха сезона по родното Черноморие

Това, че някой може да плати 11 евро за фрапе, означава ли, че фрапето трябва да струва 11 евро?

Убиха ли високите цени на родното Черноморие сезон 2026 г.? Този въпрос е неизменна част от обществения дебат още от средата на юни и продължава да бъде актуален дори в края на август, пише „Фокус“.

Летният сезон бавно си отива и освен слънчевите дни, солените вълни и моментите с любимите хора, след края му в спомена на българина може би ще остане и горчивината от по-високите цени по родните курорти тази година.

Цял албум можем да направим от касовите бележки, придружени от гневните разкази на плажуващи, които тази година заляха социалните мрежи. Сред най-честите реакции към тях беше: „Защо си го купувате, щом нямате пари, щом ви е скъпо?“.

Въпрос, който изглежда напълно излишен. И все пак на него можем да отговорим с друг: Това, че някой може да плати 11 евро за фрапе, означава ли, че фрапето трябва да струва 11 евро?

Показателен е и един от последните примери от това лято – турист, посетил няколко от най-популярните ни курорти, разказва, че почти навсякъде е срещал фрапе за над 3,50 евро, а в Златни пясъци е платил 11 евро за фрапе с Baileys.

Сходни ситуации виждаме и с цената на нещо от първа необходимост – водата. В Созопол тази година стана ясно, че има вода на цена от 5 евро за 750 милилитра – повече от цената на чаша ракия в същото заведение. На плажа 330 милилитра вода са достигали 2 евро.

По северното Черноморие ситуацията е подобна – „златни пърленки“ плащат туристите на Златни пясъци. Клиент алармира, че цената на пърленките в Златни пясъци е 11 евро, или близо 22 лева.

Принципът „ден година храни“ сякаш намери ново оправдание – „вече сме в еврозоната“. И така, ако миналата година масово плащахме около 7-8 лева за фрапе, тази година цените на места достигнаха 10-11 евро, или близо 20–22 лева. Това вече не е просто закръгляне на цената, а повече от двойно увеличение.

Ако при храните и напитките някой може да аргументира поскъпването с по-високите разходи за продукти, персонал, логистика и поддръжка, то как да си обясним някои от цените на паркингите в курортите и в близост до плажовете?

Как така паркирането, което доскоро струваше средно около 10 лева, изведнъж достигна 8, 10, а на места и 16 евро? От какво повече се нуждае поддръжката на един паркинг през 2026 г. в сравнение с предходната година?

Разбира се, би било грешка да поставяме всички търговци под общ знаменател. На фона на необосновано високите цени останаха и такива, които показаха, че знаят как се прави бизнес и че преминаването към еврото не означава просто да задраскаш „лева“ и да изпишеш „евро“.

И точно тези търговци заслужават да бъдат отличени.

Защото вероятно има и такива, които тази година са продали двойно по-малко фрапета (заради видимо по-малкото хора на морето), но на двойно по-висока цена, и това очевидно не ги притеснява. От другата страна обаче са честните търговци, които не решиха да се възползват от онези няколко дни, в които българинът е решил да си позволи почивка и поне за кратко да избяга от иначе не особено лекия си живот.

Именно към тези търговци трябва да се върнем и догодина. Да се върнем там, където фрапето от 8 лева е станало 4 евро, а не 10 -11.

Но цената не е единственият проблем. Тя винаги върви заедно с въпроса какво получава туристът срещу парите си. Защото, както уточнихме, проблемът не е „кой може да плати фрапето за 11 евро, а защо да го направи“.

В последните седмици се появиха и два показателни случая. Жена разказва, че е платила над 100 евро само за престоя на двете си кучета в бунгало по Черноморието, но вместо очакваното качество се е сблъскала с мухлясали матраци, счупена мивка и лошо отношение.

В същото време Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на три заведения край Балчик заради използване на вода от нерегистриран каптиран извор, без представени доказателства за нейната годност. Водата е била използвана и при приготвянето на храни.

Двата случая са различни и не бива да се поставят под общ знаменател, но поставят един и същ въпрос – какво стои зад цената, която туристът плаща? Защото високата цена става още по-голям проблем, когато тя обещава едно ниво на качество и отношение, а туристът получава друго.

Защото въпросът не е дали българинът може да си позволи едно скъпо фрапе, вода, вечеря и т.н. Въпросът е дали след като плати, ще има желание да се върне отново или се чувства обиден и от цената и от отношението. А отговорът на този въпрос може би ще покаже истинския резултат от сезон 2026.