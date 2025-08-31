31.08.2025 | 10:24

Алексей Петров убит като бос на „Наглите“

С властта си в ДАНС Трактора саботирал разследвания срещу бандата за отвличания

„Няма никаква политика в екзекуцията на Алексей Петров. Бизнесменът с мутренски профил бе убит заради ролята си на лидер в бандата за отвличания „Наглите“, разкри ексклузивно водещ криминалист, настоял за анонимност. Според него именно Трактора е бил човекът зад кулисите, който ръководел извергите, трима от които – Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Данчо Релето, издирвани в момента безуспешно от МВР.

„Наясно сме, че и тримата вече са мъртви, но шефовете ни искат да продължаваме да ровим. Дори в ъндърграунда се знае, че Културиста, Йожи и Релето са на оня свят. Убити са още на 11 август, когато са изчезнали. И най-вероятно не заради изчезването на някаква пратка кокаин, а заради участието им в „Наглите“, ръководена от Алексей Петров“, смята криминалистът.

Според него разследващите са се добрали до информацията, че за екзекуцията на Трактора престъпен бос, жертва на похитителите, е платил около 500 000 евро, а за отвличането и убийството на тримата разбойници – общо около 400 000 евро.

Сметката дотук е около: 1 млн. евро. Вече знаем и кой е поръчителят на наказателната акция, започнала още с убийството на Кирил Кирилов – Киро Шкафа или Монтанския, застрелян пред блока си в софийския кв. „Младост“ на 24 март 2012 г. Тогава медиите побързаха да напишат, че Шкафа е убит, за да мълчи за отвличанията на бандата „Наглите”, в която участваше. Глупости, убиха го килъри на поръчителя, който на 16 август 2023-та прати наемник да пръсне черепа на Алексей Петров с хидрошокови куршуми, които са кухи в предната си част“, обяснява запознатият рред „Уикенд“.

„Трактора е трофеят, който трябва да подскаже на похитителите, че няма да има милост за зверствата, които сториха. Щом биг босът им бе покосен напук на охранителите си и мерките за безопасност, какво остава за Културиста, Йожи и Релето – от 2 години им беше ясно, че са пътници. Те смятаха, че ще им се размине, но се заблудиха”, коментира криминалистът.

И подсказва за интересна връзка на „Наглите“ с мистериозно загиналия на 31 юли 2021-ва Антон Петров – Хамстера, дясната ръка на Алексей Петров. На 17 декември 2009 г., когато полицаи от ГДБОП нахлуват в дома му и го арестуват при акция на „Наглите“, ченгетата виждат в антрето домашни чехли с апликации на хамстери и решават да го наричат Хамстера – хем са има прякор като мутра, хем да не го бъркат с Алексей, на когото вече казват Трактора.

И важното от чантата на жена му, също в антрето, ченгетата вадят банкнота от 100 лева – белязана при даване на откуп за една от жертвите на зловещата банда.

Антон прекарва 11 месеца по арестите. Белязаната банкнота се оказва недостатъчна и пада обвинението му по „Наглите“. Инцидент или не, на 31 юли 2021-ва Хамстера загина в Рила при офроуд с джипа си в района на Йлийна река над с. Пастра.

„Началото на възмездието за зверствата им започна с елиминирането на Киро Шкафа, мина през показното убийство на Алексей Петрови стига до отвличането и екзекуцията на Културиста, Йожи и Релето. Казвам възмездие, защото зад кървавата операция стои тяхната жертва. Става дума за бизнесмен, отвлечен и успял да оцелее в лапите на „Наглите“. Това е човек с огромни финансови възможности. Какво ви казах, дотук е похарчил около 1 млн. евро за килъри, които да елиминират „наглите“ похитители един по един“, хвърли бомба нашият информатор.

Припомняме, че две години „Наглите“ искат откуп от общо около 45 милиона евро. Вземат над 3 млн. евро. На много от жертвите им бяха присъдени неимуществени вреди общо за около 1 млн. лв., но нито един от тях не е получил нито стотинка и до днес.

В къщите на ужасите, наети от „Наглите“, през годините попадат син на бивш транспортен министър, бизнесмени, спортни босове, дори сенчести босове – и всичко това под давлението на Алексей Петров.

„Това е по-лошо от убийство, в случая с нас те убиват многократно, убиват те в това, че мислиш дали сега ще ми отрежат пръста или ухото, как ще се държа, как ще го понеса, как ще изкарам следващата нощ, какво ли правят, какво може да стане, за да ме освободят“, коментира навремето една от жертвите им – бизнесменът Киро Киров.

„В момента, в който слизам, заключвам и тръгвам да пресичам улицата, за да вляза във входа, спира бус и чувам „Не мърдай, полиция“. Аз си вдигнах ръцете и след като ме бутнаха в буса, ми нахлупиха една качулка на главата и тогава ми стана ясно, че не са полицаи, а ме отвличат“, разказа пък предприемачът и бивш футболен бос Ангел Бончев.

Тези похищения са ставали не само за пари, а и за да се накажат определени бизнес кръгове и хора – типичен за Трактора подход. През декември 2009 г. с две зрелищни акции на МВР е сложен краят на бандата „Наглите“.

Двама от последните оцелели от групата – Йожи и Поли Културиста, бяха основата в организираната престъпна група, които в рамките на 2007 – 2009 г. извършиха общо 19 отвличания, за 13 от тях събира доказателства, които издържат в съда. Вътрешният министър, при когото зловещите разбойници бяха арестувани – Цветан Цветанов, разкри преди време, че разплитането на възела е започнало с помощ от „криминално проявено лице”. Благодарение на този престъпник полицията стига до къщата, в която е държана една от първите жертви на бандата. „Там беше рязано ухото на задържаното лице и кръвта, която беше изтекла, беше на пода и оттам всъщност успяхме да извадим ДНК профил“, обяснява тогава Цветанов. И напомни, че Трактора в битността си на шеф в ДАНС, прави всичко по силите си „Наглите“ да не бъдат арестувани.

„В началото, когато станах министър на вътрешните работи, исках да съберем цялата информация за всички отвличания или поне за последните. Споделиха ми колеги от СДВР, че имало някакъв сблъсък с Алексей Петров – тогавашен съветник в ДАНС, когато по едно от отвличанията по камерите се проследява пътят на движението на автомобила на похитителите. И автомобилът отива към плувния басейн „Спартак“ (мястото, където години наред се намираше офисът на Алексей Петров – 6.р.). Тогава за всички беше ясно, че басейнът се стопанисваше от Алексей Петров неправомерно, защото след това МВР си върна тази собственост и я прехвърли към общината.

Когато от СДВР изискали камерите на плувния комплекс „Спартак“ за влизането и излизането, имаше няколко секунди, които колегите ми казаха, че просто липсват като видеоматериал. Знаем, че е станал някакъв сблъсък на полицаите с Алексей Петров по темата, затова тази версия не е проверявана, поне в дълбочина. Можем да направим някакво обосновано предположение, но нямаше такива доказателства”, призна бившият министър.