05.10.2026 | 8:35

„Алфа рисърч“: Йотова взема 44,5 %, Гюров с 26,1%. Ниска активност и балотаж

Избирателите на ГЕРБ, които засега смятат да гласуват, биха предпочели бившия служебен премиер, а тези на ДПС клонят към сегашната президентка

44,5 на сто от твърдо решилите да гласуват биха избрали кандидат-президентската двойка Илияна Йотова-Кирил Вълчев. Андрей Гюров и Георги Кандев събират 26,1 на сто.

Това сочат данните на „Алфа рисърч“ в първото проучване на агенцията от официалното начало на кампанията. То е реализирано със собствени средства. Анкетирани са 1000 пълнолетни българи, в двустепенна извадка с квота, по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Началото на изследването е било на 24 септември 2026 г., завършено е на 1 октомври.

Сигурен е балотажът между Йотова и Гюров според данните към този момент, прогнозира социологът Боряна Димитрова.

На трето място с 10,5 на сто са Костадин Костадинов и Петър Волгин.

И втората двойка, и представителите на „Възраждане“ с тези проценти, които получават, разширяват чисто партийната подкрепа.

Слаба избирателна активност очакват от „Алфа рисърч“. Тя ще се движи около 37 на сто или 2 400 000-2 600 000 души.

Доминира разочарованието от всички политици, от това, че няма кандидат, който да ги представя. Това са традиционно негласуващи плюс такива, които гласуваха през април, но сега отново са разочаровани. 24 на сто казват, че няма политик, който да ги представлява.

Голям дял от хората казват, че ще решат по време на кампанията или дори в последния ден. От решилите да гласуват вече 70 на сто са напълно убедени в избора си, но 30 на сто са склонни да променят нагласите си, сочат данните на „Алфа рисърч“.

Къде отиват гласовете на ГЕРБ и ДПС – един от най-интересните въпроси на тази кампания, след като и най-голямата опозиционна партия, и движението с традиционен твърд електорат, решиха да не участват в президентските избори. И в двете партии почти половината от електората им заявява, че няма да гласува. При симпатизантите на ГЕРБ 20-25 на сто избира двойката Гюров-Кандев, двойно по-малко Йотова-Вълчев и още по-малко други кандидати като Костадинов-Волгин. При ДПС преобладават предпочитанията към Йотова-Вълчев.

Има възможност за потенциална изненада между двата тура. Ако ръководствата на двете партии по една или друга причина призоват симпатизантите си да гласват за един или друг кандидат, това може да се случи, смята Боряна Димитрова.

62,6 на сто смятат, че е задължителен тв дебат още преди първия тур между водещите кандидати.