04.10.2026 | 11:29

Борисов в атака: Радев вече е взел 13 млрд евро заем! (видео)

Не са са сетили още за данък върху яйцата на кокошките, иронизира вождът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново повтори в неделя мантрата си, че „непоискана подкрепа не даваме на никого“. Освен това кандидат-президентска кампания той въобще и не виждал. „Като я няма ГЕРБ“, уточни, за да я съвсем ясно. И продължи с разбора като политически наблюдател, тъй като най-голямата към момента опозиционна партия така и не издигна свой кандидат за президент.

Имаше един фойерверк в началото – „Петрохан“ и Ескобар и то приключи. В момента кампания няма“, отсече Борисов в поредния ден от обиколките си из страната в опит да удържа партийните структурите.

Борисов след това се възмути, че всички се взирали в ГЕРБ, която напоследък периодично е напускана от партийни кадри. „Общински съветник от ГЕРБ в Пловдив, който е от гражданска квота и дори не познавам, напуска и започват заглавия, че ГЕРБ се разпада, и това в национален план стана новина. Във вторник, като бяхме с Живко Тодоров двамата в Стара Загора, настъпи голямо разочарование, че не се разпада ГЕРБ. А на кмета Терзиев в София избягаха 13 заместник-кмета, във Варна – 6 заместник-кмета. Вие видяхте ли някъде заглавие, че ПП и ДБ се разпадат? На единия 13, на другия 6, от ГЕРБ – един. Защо всеки се занимава с ГЕРБ?“, опита се лидерът да омаловажи процесите.

И премина в критики към действията на управляващите, които в последните дни предизвикаха много отрицателни реакции.

Първо обаче обеща в бъдеще неопределено: „Когато ГЕРБ се върне в управлението, тези безумни данъци ще бъдат премахнати. Няма да ходим да броим шишетата ракия, туршия, компоти в мазетата на хората. Няма да дадем на комунистическите доносници от Държавна сигурност да скарат съседите, защото сега ще има „бонус-донос“ кой крие ракия…“

„Това правителство, откакто е дошъл Радев, веднъж взе 3,8 млрд. евро. Във вторник излезе на пазара и взе още 2,250 млрд. евро. Тази сутрин, когато събрах партията, ги попитах кой е знаел за това и се оказа, че никой не е знаел. Ако сумирате 3,8 и 2,250 млрд., това е огромна цифра (число-бел.ред.) само за няколко месеца управление. С това темпо до една година само лихвите по тези кредити ще са над 1 млрд. евро“, изчисли още той.

После добави: „Но нали гласувахте за Радев? Българите сега влизат в такъв режим, в който цял живот ще си плащат само лихви и кредити. Щом ви харесва, аз не мога да попреча на българите да задлъжняват. Да го правят, щом това са искали.“

Според Борисов ГЕРБ никога не била вдигал данъци. „И няма да вдига данъци. Миналата година НАП, Агенция „Митници“ и МВР събраха със 7 милиарда евро повече пари в хазната от контрабандата. Сегашните управляващи обясняваха по време на предишната кампания, че много се крадяло. Къде са сега тези 7 милиарда евро, че да взимат още 10 милиарда евро отгоре?“, продължи опозиционният лидер.

„Завръщането на цар Самуил в България беше ден, в който политическата ни класа показа, че, ако има нещо значимо, може да се обедини около него. На посрещането заедно, един до друг, бяха бивши премиери и президенти, което е добър знак.

Премиерът Радев лично се обади. Аз съм институционален човек, затова приех и отидох. И това е добре за България – за хората и за самочувствието ни. Поклонихме се и приветствахме това значимо за държавата ни събитие, по което много правителства и дипломати са работили. Какво сме дали в замяна на Гърция, не мога да отговоря, защото те се научиха да засекретяват всичко. Но ще се фокусирам върху обединението, което вчера демонстрирахме всички“, сподели Борисов размисли и по тази актуална тема.