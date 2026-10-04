04.10.2026 | 17:57

Пистолетът от разстрела на Филипов го няма, а Мегеров отказва да говори

Съдът остави за постоянно в ареста, защото "няма съмнение или подозрение, че друго лице е автор на престъплението"

Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, който е обвинен от прокуратурата за разстрела на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според магистратите „няма нито едно, което да всее съмнение или подозрение, че друго лице е автор на престъплението“. Съдът остави Магеров в ареста, защото имало обосновано предположение, че именно той е извършител, както и, че има опасност да се укрие.

Задържаният не е дал обяснения за тежкото престъпление нито пред разследващите органи, нито пред съдия Петко Минев. Съдът се оттегли на тайно съвещание, за да се произнесе по искането на прокуратурата.

Пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Молев съобщи, че оръжието, с което е извършено убийството, все още не е открито, а преки свидетели на покушението няма. По думите му престъплението е извършено във фоайето на жилищната сграда в пловдивския квартал „Христо Смирненски“.

Съдът изненадващо гледа при закрити врата делото за мярката за неотклонение на обвиняемият. Това стана по искане на прокуратурата, защото в делото можело да се разкрият интимни подробности. Това беше достатъчно съдия Петко Минев да закрие за медиите заседанието. Минев беше пък точно съдията, който разказа с големи подробности как се е случило убийството на Младежкия хълм в Пловдив, извършено от няколко непълнолетни младежи, при гледането на техните мерки за неотклонение.

По сегашният случай на Магеров и Филипов обаче той обяви заседанието да се гледа при закрити врата.

Според прокуратурата задържания за убийството трябва да остане в ареста, защото са налице всички изискуеми за това предпоставки по закона – събрани са достатъчно доказателства, сочещи него като извършител, налице е висока степен на обществена опасност на деянието, както и реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Преди заседанието защитата на Мегеров – Диляна Агова заяви, че няма никакви преки доказателства срещу клиента й. „В шок е, както и семейството му. Няма намерено оръжие“, каза адвоката и уточни , че до този момент той не е давал обяснения.

Соченият за убиец не Илиян Филипов бе докаран окован и под засилена полицейска охрана и с белезници в съдебната зала на Пловдивския окръжен съд.

Магеров бе арестуван в София в сряда вечер. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения, твърди прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства, фаталният инцидент се е разиграл на 30 септември около 1:00 часа след полунощ в жилищна кооперация в Пловдив. Филипов е бил убит с огнестрелно оръжие. След подаден сигнал на тел. 112, на място незабавно са пристигнали полицейски и медицински екипи, които само са констатирали смъртта на бизнесмена. Разследващите са категорични, че извършителят и жертвата са се познавали.