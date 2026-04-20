20.04.2026 | 10:00

Радев накъде? Все още има неизвестни. Резултати и несбъднати прогнози

Отпадането на БСП от парламента е прецедент в политическата история

На тези избори отпаднаха като грешни или излишни почти всички прогнози. Единственото в общи линии вярно предвиждане на социологически агенции беше, че партията „Прогресивна Българи” на Румен Радев ще спечели убедително.

Първо, пресмятанията с кого ще прави коалиция станаха излишни, след като той печели абсолютно мнозинство – между 129 и 140 депутати според неокончателните данни.

Второ, отпадат и сметките за конституционно мнозинство – „Прогресивна България” плюс ПП-ДБ имат квалифицирано мнозинство (между 165 и 180 места в парламента общо). И могат да правят съдебна реформа без да се съобразяват с Борисов и Пеевски, които досега дърпаха конците на съдебната власт. Въпросът обаче е за каква реформа има намерения Радев. ПП-ДБ ясно са заявили какви промени искат. Категорични са за смяна на главния прокурор. Вечерта след изборите Радев заяви, че служебните министри трябва да подадат оставка (излишно действие, така или иначе служебният кабинет работи докато изберат редовния). Но Радев нищо не каза за и. д. главния прокурор Сарафов, който в нарушение на закона и след съдебни решения продължаава да заема тази длъжност. Ако трябва да сравним с победителя на изборите в Унгария, там Мадяр веднага поиска оставки, включително на хора в съдебната власт.

Места в парламента, изчислени по паралелни преброявания на различни агенции:

ПБ 129-140

ПП-ДБ 36-41

ГЕРБ 36-39

ДПС 18-23

Възраждане 12 или 0

Отпадането на БСП е прецедент в политическата история

От водеща партия трикратен победител в избори от 1989 г. насам, неколкократно втора политическа сила до 2021 г, БСП падна до маргинална извънпарламентарна партия. И вината не е в новия й лидер. Тя успя даа се утвърди като номенклатурна партия с несменяеми депутати, обслужващи преди всичко Пеевски и Борисов. БСП стана социална партия само като демагогия, на практика беше превърната в клиенетелистка, да осигури позиции във властта на своите хора и поръчки на своите обръчи от фирми.

Така най-бедната с най-голямо социално неравенство държава в ЕС остава без лява партия. Впрочем в българското общество се създадоха нагласи, че лявото е вредно, излишно, поставят знак за равенство между кубинския комунизъм и европейската социалдемокрация. Затова не може да се очаква и в близко бъдеще силна лява партия.

Партията на Радев събра гласовете на левите, но по програма това е

нов тип дясна партия

В програмата й се говори за бизнес и премахване на регулации. Някои сравняват ПБ с американската нова вълна на прагматизъм и ускоряване на технологиите. В програмата й думата „бизнес” се споменава 70 пъти, а „демокрация” 3 пъти. Все пак добре, че е партията ана Радев. Тя открадна половината гласове за „Възраждане“, която можеше сега да има 40 депутати.

Не се сбъднаха прогнозите на Костадинов, че „Възраждане” ще стане първа политическа сила. Вместо това стана последна и той трябва да си хвърля шапката, че влезе. Защото резултатите не са окончателни и може да отпадне. Обещанията да върне лева и да се откажем от тозии „шиткойн” еврото очевидно не са били привлекателни. Както и перспективата да помагаме на Русия и да се отдалечаваме от ЕС. И Радев е много внимателен по този въпрос. Държеше да заяви вечерта след изборите на въпрос на „Асошиейтед прес”, че е с проевропейска ориентация, но с уговорки, че ЕС греши и е нужен критицизъм и прагматизъм. Тепърва ще има поводи да се прояви като новият Орбан в ЕС, каквито са очакванията за него в чужбина. Той дава заявка, че ще влезе в тази роля.

Мнозина въздъхват с облекчение, че ИТН слезе под 1% и няма да слушат повече вулгарната демагогия на Тошко, Балабанов и Слави, които убедено твърдяха как ще влязат в следващия парламент. Повечето наблюдатели очакват ИТН да последва съдбата на временните партии като РЗС на Яне Янев,”България без цензура” на Бареков и „Воля” на Марешки. ИТН остави впечатление, че от 2021 г. насам е служила като мюре и е разсейвала гласове, проваляла правителство, за да продължи по-дълго властта на Борисов. Едва ли някой ще инвестира занапдред в ИТН, да продължи в политиката.

Някои от останалите малки партии еднодневки МЕЧ, „Сияние”, „Величие” оставят същото впечатление.

Резултати от паралелно преброяване

(Паралелното преброяване събира данни от реални секционни протоколи, не от анкета при екзитпол. Социологическите агенции работят с подбрана представителна извадка от 5-10% от всички секции. Събраните данни съставят приблизително точна картина на пълните резултатите за цялата страна.)

Агенция „Мяра“ 100% паралелно:

Прогресивна България: 45%

ПП-ДБ: 12,6%

ГЕРБ-СДС: 12,3%

ДПС: 6,8%

Възраждане: 4,2%

– –

„Алфа Рисърч“ 98% паралелно:

Прогресивна България: 44.2%

ГЕРБ-СДС: 13.4%

ПП-ДБ: 12.6%

ДПС: 7.8%

„Възраждане“: 4.0% — партията е на ръба, може да отпадне.

– –

„Тренд“ 99% паралелно:

„Прогресивна България“: 46,1%

ГЕРБ-СДС: 13,0%

ПП-ДБ: 12,2%

ДПС: 7,4%

„Възраждане“: 4,3%

Преброяване от ЦИК на 78% от протоколите:

„Прогресивна България“: 44,4%

ПП-ДБ: 13,6%

ГЕРБ-СДС: 13,1%

ДПС: 5,8%

„Възраждане“: 4,4%

Иван Бакалов