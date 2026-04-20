Скандал на изборите в Лондон, българи сигнализираха полицията

Наши съграждани, които не успяха да гласуват след цял ден чакане, скандираха "Мафия" в центъра на британската столица

Напрежение възникна пред изборна секция в Лондон, където българи сигнализираха британската полиция заради възникнал скандал и затруднен достъп до гласуване, съобщава БНТ.

Вместо да се радват, че идват да гласуват българи, те ни блъскат“, заявиха хора от опашката. По думите им ситуацията ескалирала, въпреки че присъстващите не са проявявали агресия.

„Искаме да гласуваме, нищо повече“, подчертаха чакащите, които започнаха да скандират „Мафия“. Те настояват, че единственото им желание е да упражнят правото си на вот без напрежение и ограничения.

Сигнал е подаден до британските органи на реда, които са уведомени за случая и се очаква да реагират на място.

Секцията се намира в квартал „Палмърс Грийн“, където живее една от най-големите български общности в Лондон. Това е и единственото място за гласуване в района, което води до сериозно струпване на хора в изборния ден.

Случаят се вписва в по-широкия контекст на затрудненията при гласуването в чужбина, където често се образуват дълги опашки и възникват организационни проблеми. Очаква се допълнителна информация за развитието на ситуацията.