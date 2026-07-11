11.07.2026 | 11:37

Антон Кутев: Убеден съм, че има стотици полети на Пеевски, за които не знаем

Според депутата от ПБ аргументът, че става дума за личен живот, е абсурден, когато се касае за публични фигури

Справката на МВР доказва, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви в предаването „Събуди се“ по NOVA народният представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев. По думите му обаче по-същественият въпрос е свързан с произхода на средствата за тези пътувания.

„Всеки един от нас, депутатите, дава отчет за всяка стотинка, която харчи и получава, както и кой я плаща. Аз не мога да отида да пътувам някъде, без да е ясно кой финансира това и ако е друг човек – дали няма конфликт на интереси“, посочи Кутев. Според него аргументът, че става дума за личен живот, е абсурден, когато се касае за публични фигури. „Естествено, че има огромен обществен интерес върху това как се случват тези неща и те трябва да бъдат на светло“, заяви Кутев. Той постави въпроса как депутат може да плаща за полети на стойност милиони и защо пътува многократно до Дубай.

„Убеден съм, че извън тези неща, които извади министър Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем“, каза още депутатът. Коментарът му е по повод данните от МВР за пътуванията, които бяха предшествани от справка на ГДБОП със съдържащи се в нея противоречия. По-рано бившият вътрешен министър Емил Дечев дори допусна, че е възможно някой в МВР да лъже по случая.

Антон Кутев свърза разплитането на казуса с необходимостта от съдебна реформа. „В голямата си част всичко опира до главния прокурор“, допълни той. Депутатът изрази надежда в началото на септември да има нов Висш съдебен съвет, който „да работи“.

В коментар за договора с турската компания „Боташ“ Кутев заяви, че подписването му е било „абсолютно необходимо“ за времето си и е носел възможности за печалба. Според него споразумението е било провалено, включително от наложени такси за транзит към Унгария и Сърбия по време на едно от предишните управления. Самият договор е описван като финансово бреме за България и геополитически ход от страна на Турция, а сключилият го енергиен министър Росен Христов влезе в ръководството на Държавната консолидационна компания.

Въпреки критиките Кутев е категоричен, че договорът ще стане печеливш след предоговарянето му и загубите ще бъдат наваксани. „В този договор има достатъчни възможности, особено сега след преподписването“, добави той.

По отношение на 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия той коментира, че България не е единствената страна със съображения, тъй като „всеки има своята икономическа логика“. Според него българските искания не са ключови за целия пакет и ако бъдат приети, няма да има проблем.

Относно завода за боеприпаси на „Райнметал“ депутатът изрази съмнение, че това е най-изгодният договор за България. „Факт е, че при тази икономическа криза и при бюджета, с който разполагаме в момента, най-вероятно няма пари за това“, каза Кутев.