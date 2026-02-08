08.02.2026 | 13:12
Авария в софийски мол шокира посетителите (видео)
Мнозина се шегуваха, че са прекръстили обекта на Ринг Аквапарк
Авария в един от моловете в София шокира посетителите късно снощи. От кадри в интернет се вижда преливаща вода от един от обектите, който в момента е в ремонт.
Най-вероятно става въпрос за Ринг мол на Околовръстното шосе в София. Според запознати, това не е първият случай, в който има вода до глезените вътре в помещенията. Мнозина се шегуваха, че са прекръстили обекта на Ринг Аквапарк.
