08.02.2026 | 13:12

Авария в софийски мол шокира посетителите (видео)

Мнозина се шегуваха, че са прекръстили обекта на Ринг Аквапарк

Авария в един от моловете в София шокира посетителите късно снощи. От кадри в интернет се вижда преливаща вода от един от обектите, който в момента е в ремонт.

Най-вероятно става въпрос за Ринг мол на Околовръстното шосе в София. Според запознати, това не е първият случай, в който има вода до глезените вътре в помещенията. Мнозина се шегуваха, че са прекръстили обекта на Ринг Аквапарк.