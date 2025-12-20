Автомобил се вряза в спирка в София

Кола се вряза в автобусна спирка в София. По истинско чудо инцидентът се разминал без пострадали.

Произшествието е станало около 22:20 ч. в петък, 19 декември, на автобусна спирка на бул. Ломско шосе.

На спирката е имало две жени, които чакали автобуса. Катерина Петрова е била права до спирката, а другата жена е стояла на пейката. „Буквално една крачка ме спаси от директен удар“, разказва Катерина пред Dariknews.bg. „Колата беше помляна, имаше 3-4 счупени колчета, а мъжете слязоха да оглеждат щетите без да попитат дали сме добре“, казва още тя.

„От автомобила слязоха трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да се поинтересуват дали сме добре или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица. След това започнаха да правят снимки и да се обаждат по телефона на свои приятели, като видимо се хвалеха със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента. Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход“, споделя още жената.

Докато била на мястото на инцидента, полиция не дошла, тя самата не подала сигнал на тел. 112. „Бях изплашена, мен ме удариха само някакви дребни елементи, може би камъчета, които полетяха след удара, след като осъзнах, че съм добре започнах да търся с поглед другата жена, която беше на пейката на спирката, първоначалната ми мисъл беше, че колата се е забила точно там. За щастие, колчетата на спирката успяха да спрат колата и се разминахме само с огромна уплаха, един шофьор спря да ни пита как сме и дали искаме да ни закара. После дойде автобусът и си тръгнах, бях пребледняла и в шок“, сподели още тя.

По думите на Кристина завоят там е ужасен и трябва да се вземат мерки.