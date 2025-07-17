17.07.2025 | 12:02

Бабаит смаза лицето на тийнейджър с камък

По разказ на познат до пострадалия, в централната част на Троян, в близост до кафе и казино, група младежи на около 16 години са станали свидетели на неочакван акт на насилие

Брутални кадри бяха запечатани от камера в Троян, а по информация на буден гражданин случката е била разиграна на 6 юли след 20:00 часа, пише TrafficNews. По разказ на познат до пострадалия, в централната част на града, в близост до кафе и казино, група младежи на около 16 години са станали свидетели на неочакван акт на насилие. Един от тийнейджърите е бил брутално нападнат от мъж, за когото очевидците твърдят, че е бил във видимо неадекватно състояние.

Според разказа им, мъжът се е приближил към групата и е задал въпрос относно наличието на телефон. Когато единият от младежите му е отговорил с „не“, мъжът го е ударил директно в лицето с камък, който е държал в ръцете си. Нападението е било заснето от охранителни камери в района.

След удара момчето е паднало на земята и е останало неподвижно, докато приятелите му в паника подават сигнал към полицията. По думи на приятелите му пострадалият е получил сериозни наранявания, включително в областта на лицето и главата. Близки до него споделят още, че след инцидента се намира в силен емоционален и физически шок, не излиза от дома си и се чувства зле.