20.04.2026 | 12:29
Божанов е абсолютен рекордьор със 13 528 преференции в 23 МИР
Елисавета Белобрадова също има значителен брой преференциални гласове - 9864
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов е абсолютен рекордьор със смайващите 13 528 преференции в 23 МИР-София.
Божанов е един лидерите на коалицията ПП-ДБ, които се отказаха от лидерските си места, но ето, че от петото място той се класира за парламента.
Другият лидер, който се отказа от водаческото място е Атанас Атанасов. Той е втори в листата с едва 1313 преференциални гласа.
Елисавета Белобрадова, която е шеста в списъка след Божанов, също получава огромен брой преференции – 9864.
Водачът на листата е Николай Денков, който получава 9640, но при него отиват и гласовете, които са били пуснати като цяло за ПП-ДБ в района без преференция.
От 23 МИР ще се разпределят общо 16 мандата между политическите формации.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране