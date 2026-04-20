20.04.2026 | 12:29

Божанов е абсолютен рекордьор със 13 528 преференции в 23 МИР

Елисавета Белобрадова също има значителен брой преференциални гласове - 9864

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов е абсолютен рекордьор със смайващите 13 528 преференции в 23 МИР-София.

Божанов е един лидерите на коалицията ПП-ДБ, които се отказаха от лидерските си места, но ето, че от петото място той се класира за парламента.

Другият лидер, който се отказа от водаческото място е Атанас Атанасов. Той е втори в листата с едва 1313 преференциални гласа.

Елисавета Белобрадова, която е шеста в списъка след Божанов, също получава огромен брой преференции – 9864.

Водачът на листата е Николай Денков, който получава 9640, но при него отиват и гласовете, които са били пуснати като цяло за ПП-ДБ в района без преференция.

От 23 МИР ще се разпределят общо 16 мандата между политическите формации.