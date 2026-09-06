06.09.2026 | 16:16

Бабикян пиарства на президентската двойка „Гюров – Кандев“

Бившият депутат от коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ е автор на смехотворната концепция на десните претнденти за „Дондуков“ 2

Арман Бабикян е пиарът, който носи отговорност за кампанията, превърнала в посмешище кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, научи МИГNews.info.

От няколко дни десните претенденти за „Дондуков“ 2 отнасят много шеги, обиди и нецензурни подмятания за странните си снимки и видеа в социалните мрежи, които копират буквално западни предизборни кампании. Гюров и Кандев повтарят заучени реплики, а когато някой им зададе случайно въпрос извън сценария (дори и при контролирани интервюта), двамата започват да прекъсват и заекват неадекватно.

Мнението на повечето експерти без значение от политическите им пристрастия, е че този тип предизборни пиар кампании имат обратен ефект в България. Което вече стана факт, защото социалните мрежи са пълни с шеги и колажи на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Оказа се, че автор на цялостната концепция е бившият депутат Арман Бабикян, който в миналото работеше активно и за ДПС. Варненският арменец няма успешна предизборна кампания, а през годините основният му политически клиент бе Единна народна партия (ЕНП) на Мария Капон. Името н Бабикян нашумя през последните години като част от т.нар. „Отровно трио“, което организира протестите срещу бившия жлавен прокурор Иван Гешев и в защита на президента Румен Радев, който в момента е премиер и лидер на „Прогресивна България“.

Консултант в щаба на Гюров и Кандев е социологът Румяна Бъчварова, която беше министър в едно от правителствата на Бойко Борисов.