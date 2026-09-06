06.09.2026 | 10:36

Ексминистър разкри тактиката на Борисов за президентските избори

Ако ГЕРБ участва във вота, вероятността Йотова да спечели на първи тур е огромна, защото до урните ще идат над 50% от избирателите, убеден е Богомил Бонев

Разни политичета, станали такива само и единствено благодарение на целуването на ръка на Бойко Борисов, сега го увещават да издигне кандидати за президентските избори от ГЕРБ.

Придворните му политолози и журналисти също. Изтъкват се шаблонните аргументи, като всички са насочени към егото на Борисов. Що за партия била тази, която се отказва от битка. А и това щяло да бъде добра тренировка.

Има обаче нещо, което май само Борисов разбира:

Ако ГЕРБ участва в изборите, дори пак срамно да ги загуби, вероятността Илияна Йотова да спечели на първи тур е много голяма. Защото това участие може да заведе необходимите 3 млн. И 300 000 избиратели до урните.

Ако ГЕРБ не участва, повечето гербери ще са за гъби. И ще се наложи втори тур, защото няма да има представителство от необходимите за валидност на първи тур 50% от избирателите.

Това Борисов го е разбрал и по този начин се опитва да осуети незабавната победа на Йотова.

С пасивна съпротива.

Явно е по-умен от лакеите си партийци, журналисти и политолози.