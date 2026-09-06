Ексминистър разкри тактиката на Борисов за президентските избори

Разни политичета, станали такива само и единствено благодарение на целуването на ръка на Бойко Борисов, сега го увещават да издигне кандидати за президентските избори от ГЕРБ.
Придворните му политолози и журналисти също. Изтъкват се шаблонните аргументи, като всички са насочени към егото на Борисов. Що за партия била тази, която се отказва от битка. А и това щяло да бъде добра тренировка.
Има обаче нещо, което май само Борисов разбира:
Ако ГЕРБ участва в изборите, дори пак срамно да ги загуби, вероятността Илияна Йотова да спечели на първи тур е много голяма. Защото това участие може да заведе необходимите 3 млн. И 300 000 избиратели до урните.
Ако ГЕРБ не участва, повечето гербери ще са за гъби. И ще се наложи втори тур, защото няма да има представителство от необходимите за валидност на първи тур 50% от избирателите.
Това Борисов го е разбрал и по този начин се опитва да осуети незабавната победа на Йотова.
С пасивна съпротива.
Явно е по-умен от лакеите си партийци, журналисти и политолози.
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