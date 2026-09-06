06.09.2026 | 13:36

Готвят революция в трудовите договори

Един щат - двама служители, един човек - няколко работодатели

Една длъжност да се поделя между двама или повече служители, а един човек да работи на една и съща позиция за няколко работодатели – това са част от сериозните промени в Кодекса на труда, подготвяни от властта. Третото предложение урежда работата през дигитални платформи. Новите модели са включени в законодателната програма на правителството за втората половина на 2026 г. и целят да дадат повече варианти за частична и гъвкава заетост.

Една от най-интересните идеи е т.нар. споделена длъжност. При нея един щат при конкретен работодател ще бъде разделен между двама или повече души. Те ще поделят както работното време, така и отговорностите, произтичащи от позицията. Моделът е насочен най-вече към хора, които не желаят или не са в състояние да работят стандартен осемчасов ден.

„Един щат или длъжност те поделят между двама или повече служители и те поделят отговорностите и работното време за тази позиция“, обяснява пред БНР Стефка Танчева, специалист „Човешки ресурси“ от Асоциацията за управление на хора. Според нея този вариант е подходящ за търсещите частична заетост, но изисква хората, които делят позицията, да работят към едни и същи цели.

Втората подготвяна форма обръща модела – един служител ще изпълнява една и съща работа за повече от един работодател. Компаниите трябва да координират графика, задачите и отчитането на часовете така, че общата заетост да се вмести в нормалното работно време. На практика специалист, от когото отделните фирми нямат нужда за цял работен ден, ще разпределя времето си между тях.

Този вариант поставя и редица практически въпроси. Сред тях са кой работодател ще има водеща роля при професионалното развитие на служителя, как ще се разпределят задълженията между компаниите и как ще се избягват конфликти между едновременно възложени задачи. Именно тези детайли трябва да бъдат ясно разписани в бъдещите законови текстове.

Третата голяма промяна е свързана с дигиталните трудови платформи. Все повече хора получават задачи, поръчки и възнаграждения през приложения и интернет системи, докато традиционните правила на трудовото законодателство невинаги отразяват ясно отношенията между платформата и работещия. Замисълът е този вид труд да получи конкретна правна рамка и по-ясни правила.

„Целта на този закон е да има ясни правила, за да не работят хората в сянка през приложения или под друга форма на заетост“, посочва Танчева. Темата вече е във фокуса и на контролните институции, тъй като развитието на платформената икономика създава нов тип отношения между хората, които предоставят труд, и компаниите, чрез които той се организира.

Споделената заетост отразява и промяната в очакванията на самите работещи. Родители, студенти, хора с други професионални ангажименти или служители, които търсят непълен работен ден, ще имат още един вариант извън класическата пълна заетост. За работодателите моделът отваря възможност да привлекат специалист за определен брой часове, без непременно да поддържат цяла щатна позиция за един човек.

На този етап предложенията все още са част от подготвяните изменения и не представляват действащи правила. Конкретните права, отговорности, начинът на сключване на договорите и разпределението на работното време трябва да бъдат разписани в законопроекта и да преминат през законодателната процедура. Ако бъдат приети, трите нови форми ще променят традиционното разбиране, според което една длъжност непременно принадлежи на един служител при един работодател.