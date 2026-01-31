31.01.2026 | 10:31

Българин стана шампион на Australian Open

Димитър Кисимов вдигна трофея при юношеските двойки

Димитър Кисимов (вляво) и Конър Дойг с купата от Australian Open

Новият български талант в тениса Димитър Кисимов триумфира с титлата в Откритото първенство на Австралия при юношеските двойки. В тандем с южноафриканеца Конър Дойг, 17-годишният тийнейджър от Смолян надделя на финала в Мелбърн над участващите с „уайлд кард“ представители на домакините Имерали Ибраими и Купър Коус с 6:3, 6:4.

Мачът на „Маргарет Корт Арина“ продължи само 64 минути и премина почти изцяло под доминацията на Кисимов и Дойг. Във втория сет двамата изостанаха с пробив в шестия гейм, но осъществиха моментален рибрейк, а после взеха и още веднъж подаването на австралийците в 9-ия. След това европейско-африканският дует сложи точка на спора със стабилен сервис на българина.

„Искам първо да поздравя нашите съперници за достигнатия финал. Искам и да благодаря на моя брат – обърна се Димитър към своя партньор от Южна Африка по време на церемонията по награждаване. – Благодаря и на всички треньори у дома! Също и на спонсорите и на организаторите, че направиха тази седмица възможна.“

Това е трети пореден турнир от Големия шлем, в който българин става шампион при юношите, след като през 2025 г. Иван Иванов ликува с трофеите на сингъл на „Уимбълдън“ и US Open. В Ню Йорк финалът беше изцяло български благодарение на Александър Василев.

За Димитър Кисимов това беше дебют в най-престижната верига. Той стана 10-ият различен българин стигнал до финал на „мейджър“ турнир при юношите и четвъртият при двойките. Преди него Адриан Андреев стана шампион на каре на US Open през 2018 г., а като вицешампиони приключиха Тодор Енев на „Уимбълдън“ (1999) и Пьотр Нестеров на US Open (2021).

В момента българинът заема 25-о място в световната ранглиста за юноши както на сингъл, така и на двойки.

First South African and Bulgarian to get their name on the junior boys’ doubles trophy – meet these #AO26 champions, Doig/Kisimov 🤩 pic.twitter.com/w3ITOP90cT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026