27.12.2025 | 13:56

Банкоматите блокираха – вижте всичко, което трябва да знаете, ако внасяте пари

В дните преди официалното въвеждане на еврото като валута в България, в цялата страна се образуваха дълги опашки пред банки, банкомати и обменни бюра. Хиляди граждани побързаха да се използват от безплатното за обмен на левовете си в евро без комисиона, точно в часовете на 2025 г.

Най-сериозно е плащането при банкоматите на депозитна функция, където множеството внасят в броя на специалните си, с цел автоматична конвертация на сумите след 1 януари.

Много хора се насочиха към големите търговски центрове, където също се образуваха колони пред банкоматите. Част от устройствата бяха временно блокирани поради технически проблеми или достигнат лимит.

За едно денонощие в банкомат с депозитна функция може да се внесе до 9700 лева или до 300 банкноти. Това принуди част от клиентите да обичат различни клонове, за да разделят сумите на няколко транзакции.

Според служители имало е случаи на опити за внасяне на над 30 000 лева, направени на части през различни устройства.

Не липсва и затруднения. В някои случаи машините задържат банкноти без незабавно заверяване на сумата по сметката. Това винаги се случва при намачкани, замърсени или повредени купюри, макар и да са регистрирани и случаи с нови банкноти.

В подобни ситуации банкоматът издава разписка с номинален и сериен номер, клиентът трябва да подаде сигнал на гише. След съставяне на протокола, парите се възстановяват до 10 работни дни след вътрешна ревизия.

Отделно от това, бе отчетено сериозно претоварване на онлайн и мобилното банкиране. Банка ДСК потвърди за временно прекъсване на достъпа до услугите поради рекорден брой потребители. Подобни сигнали дойдоха и от други банки, а на местата банкомати във Варна и София бяха покрити с бележки за техническа профилактика.

Голяма част от гражданите използваха последните дни на 2025 г., за да се освободят и от натрупаните монети. До края на декември банките начисляват около 10 лева такса за броене, но от 1 януари 2026 г. тази такса отпада.

Причината е, че от тези данни нататък броенето на монетите се счита за част от валутната обмяна, която по закон е безплатна. Това правило ще важи поне през първите шест месеца на новата година. Голямо сглобяване бе отчетено и пред Касовия център на Българската народна банка в София. Там левове в монети до 150 лева се приемат безплатно. За по-голямата сума се изчислява таксата между 1,4% и 1,8%, в зависимост от това дали монетите са предварително сортирани.

Въпреки паниката, от БНБ напомнят, че левовете ще могат да се обменят в евро неограничено във времето и без такса. Затова няма причина за прибързани действия. Важно е да се знае, че от 1 януари 2026 г. Българската народна банка прекратява обмяната на банкноти и монети, емитирани преди 1999 година. Тези пари, извлечени от обращение след деноминацията, вече не се приемат за платежно средство. Те запазват стойността си единствено за нумизматични цели и се търгуват на колекционерския пазар.