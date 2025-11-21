Без технически преглед, ако не платиш фишове и актове?

Държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи“;

„На практика ограничава упражняването на основни конституционни права на гражданите, с което цели да принуди длъжниците да платят наложените им по ЗДвП глоби извън установения ред“;

„Държавата прехвърля собствената си административна неефективност върху гражданите“.

Това са част от мотивите, с които омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд срещу нова санкция за шофьорите, вписана в Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Със свое единодушно решение КС вчера допусна до разглеждане и образува дело по искането омбудсмана, внесено на 7 ноември и касаещо на практика всички шофьори, физически и юридически лица, които са собственици или пък просто са откарали МПС на годишен технически преглед.

Чисто новият текст на ал. 9а, чл. 147 от ЗДвП – без преувеличение „тихичко, по терлици“ се промъкна в Закона за движение по пътищата и бе обнародван на 5 август 2025 г. По мъдрата воля на законодателя (или пък за да не „бие на око“) действието му е отложено с девет месеца – от 7 май 2026 г.

Оспорената разпоредба гласи:

„Преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство се извършва след установяване на липсата на задължения на собственика или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, както и на лицето, което представя пътното превозно средство за проверка на техническата изправност към датата на извършване на прегледа, за заплащане на глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение по този закон, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш. За наличието или липсата на задължение се извършва проверка чрез автоматизиран обмен на информация…“, и т.н. и т.н.

Казано просто – колата няма да мине ГТП, ако собственикът или дори само ползвателят, или пък „лицето, което я представя за проверка“, има неплатени глоби.

Освен изредените в началото забележки, омбудсманът Делчева изтъква още, че тази разпоредбата „създава недопустими пречки пред упражняването на правото на труд“, „лишава собствениците от възможността да използват пълноценно своята вещ, независимо от нейното техническо състояние“ и „представлява несъразмерна намеса в правото на свободно придвижване, която не издържа на конституционния тест за пропорционалност и е несъвместима както с вътрешното конституционно право, така и със стандартите на чл. 2 от Протокол № 4 към ЕКПЧ, гарантиращ свободата на движение“.

Съдиите вчера посочват в мотивите си, че образуването на конституционно дело е оправдано, нищо че разпоредбата ще влезе в сила отложено – през пролетта на 2026 г.

Като заинтересувани институции следва да се конституират Народното събрание, президентът на Република България, Министерският съвет, министърът на правосъдието, министърът на финансите, министърът на вътрешните работи, министърът на транспорта и съобщенията, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Висшият адвокатски съвет и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Съдът кани да дадат писмено правно мнение по искането проф. д.н. Дарина Зиновиева, проф. д.н. Райна Николова, проф. д-р Емилия Панайотова, доц. д-р Златимир Орсов, доц. д-р Изабела Чакърова, доц. д-р Ралица Илкова и доц. д-р Светла Янкулова.

Докладчик е съдия Невин Фети.

Цялото определение на КС в оригинал може да прочетете ТУК.