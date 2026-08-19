19.08.2026 | 10:21

Бивш офицер от МВР уби и разфасова млад мъж

Починалият циганин бил "закоравял крадец" според местните, тялото му е намерено в чувал в овчарник

Снимката е илюстративна

Жестоко убийство е станало в град Съединение. Бивш офицер от полицията е убил и разфасовал 27-годишен ром от село Найден Герово, предава бТВ от региона.

Бившият полицай Тодор Лапков се е прехранвал като овчар. Именно в овчарника е открит чувалът.

Според кмета на с. Найден Герово Атанас Арабаджиев, жертвата Митко, на 21 години, от ромски произход, „обирал къде каквото види“, цитира Plovdiv24.

Миналия вторник вечерта, около 24 часа, той се похвалил пред познати, че доста време вече не е крал от Тодор Лапков, който е бивш полицай. В момента той е пенсионер и гледа овце в обор в квартал „Точиларци“ в Съединение. След това младият мъж опитал да окраде Тодор, но станало ужасното убийство. Пенсионерът Тодор дори разфасовал тялото и го поставил в четири чувала, които изхвърлил в шахта, преразказва кметът каквото чул от местните.

Тялото било открито от полицията вчера, но се предполага, че убийството е станало преди една седмица.

На място са полиция и разследващи, засега няма официални изявления.