Бивш военен застреля жена си и внука си, след което се самоуби

Полицията разследва двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта. За него съобщава пред NOVA и Би Ти Ви кметът Веска Мирчева.

По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.

Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.

От полицията и прокуратурата засега не дават подробности, независимо че са минали вече повече от два дни от трагедията.