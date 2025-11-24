24.11.2025 | 11:14
Бивш военен застреля жена си и внука си, след което се самоуби
Трагедията е от пловдивското село Поповица
Полицията разследва двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица. Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта. За него съобщава пред NOVA и Би Ти Ви кметът Веска Мирчева.
По данни от разследването бивш военен е застрелял съпругата и внука си, след което се е самоубил.
Все още не е ясно каква е причината за трагедията, завършила с три жертви. Убитото момче е на 22 години.
От полицията и прокуратурата засега не дават подробности, независимо че са минали вече повече от два дни от трагедията.
