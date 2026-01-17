17.01.2026 | 9:15
Бивша звезда на Левски стана наркопласьор?
Проблеми за Робърта в Белгия
Бившият нападател на Левски – Найджъл Робърта, е арестуван миналия уикенд след предполагаема продажба на кокаин, информира полицията в белгийския град Антверпен.
Нападател е освободен временно, но при определени условия.
Найджъл Робърта е без отбор от миналото лято. Той е само на 27 години. При престоя си в Левски се очерта като сериозен голмайстор, впоследствие кариерата му тръгна надолу.
Не е ясно дали е станал престъпник и сега е наркодилър, разследването в Белгия продължава. За Левски записа 45 мача и 20 гола. Мнозина го считаха за бъдеща световна звезда.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране