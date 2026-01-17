17.01.2026 | 9:15

Бивша звезда на Левски стана наркопласьор?

Проблеми за Робърта в Белгия

Бившият нападател на Левски – Найджъл Робърта, е арестуван миналия уикенд след предполагаема продажба на кокаин, информира полицията в белгийския град Антверпен.

Нападател е освободен временно, но при определени условия.

Найджъл Робърта е без отбор от миналото лято. Той е само на 27 години. При престоя си в Левски се очерта като сериозен голмайстор, впоследствие кариерата му тръгна надолу.

Не е ясно дали е станал престъпник и сега е наркодилър, разследването в Белгия продължава. За Левски записа 45 мача и 20 гола. Мнозина го считаха за бъдеща световна звезда.