27.07.2026 | 16:49

Бизмесмен прибра 44,5 млн. евро от общините на ДПС в област Кърджали

Две от фирмите на Тунджай Гюлер печелят масово обществените поръчки в Кърджали, Черноочене, Джебел, Ардино, Крумовград и Кирково

Тунджай Гюлер

Бизнесмен от Джебел масово печели обществени поръчки от общините в Кърджалийска област. Само за последните 6 години строителните фирми на Тунджай Гюлер са усвоили над 44, 5 млн. евро, показват данните от Платформата за обществените поръчки СИГМА.

За периода 2020 г. – 2026 г. първата фирма на Гюлер – ГЕРТ ГРУП ЕООД, е усвоила общо 21 861 000 евро, като 270 000 евро от тях чрез консорциум с Екоинженеринг ЕООД,

Милионите са получени по 18 договора с общо 9 държавни и местни структури. Най-много пари – 12,8 млн.евро, фирмата усвоява от управляваната от МРРБ „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД. 3,6 млн. евро отиват във фирмените сметки на джебелчанина от Община Кърджали, 1,8 млн.евро от Крумовград, още 1,8 млн. евро от Джебел, 1,1 млн.евро от Рудозем и 258 000 евро от местната власт в Ардино.

Обединението между ГЕРТ ГРУП ЕООД и Екоинженеринг ЕООД получава 71 000 евро от Джебел и други 199 000 евро от бюджета на Рудозем.

Другата компания, чрез която през последните 6 години Тунджай Гюлер мощно е усвоявал общински пари с НЕК ГРУП ЕООД, която е регистрирана в Момчилград. Данните от правителствените регистри сочат, че компанията е прибрала общо 22,6 млн.евро, от които 6,2 млн.евро в консорциум със „Сенстрой“ ЕООД. Милионите идват от бюджетите на 7-те общини в Кърджалийска област, управлявани от ДПС на Делян Пеевски.

16,4 евро за НЕК ГРУП ЕООД са платени след „спечелени“ 64 обществени поръчки, сочат още данните на СИГМА. Най-голямата сума в размер на 6, 7 млн.евро е от Община Крумовград, следва Джебел с 2,9 млн.евро, Кърджали с 2,6 млн.евро, Ардино с 2,1 млн.евро, Черноочене с 1,7 млн.евро и Кирково с 325 000 евро.

Отделно в консорциум със СЕНСТРОЙ ЕООД, Гюлер прибира други 6,2 млн.евро за ремонт на пътища на територията на Община Кърджали.