31.08.2026 | 10:38

Близо 4800 са жертвите на трагедията в Непал и Тибет

Стотици работници и чуждестранни туристи остават в неизвестност

С напредъка на времето и спасителните операции броят на жертвите главоломно се увеличава, а надеждите да се открият живи стотиците изчезнали работници и чуждестранни туристи се топят.

Близо 4800 души са в неизвестност по актуални данни от последните часове. Вчера китайските власти за пръв път оповестиха националностите на чужденците, които се водят за изчезнали на територията на Тибет. Сред тях е вероятно да има много повече чужденци извън Индия, тъй като традиционните маршрути за поклоненията на индийците минават през Непал.

Броят на откритите тела в Непал вече е 903, но 4247 души остават в неизвестност, обяви правителството в Катманду тази сутрин. Тела се откриват на стотици километри надолу по течението. Сред изчезналите са 933 работници на хидроенергийни обекти, 592 чужденци и 127 непалци, водещи туристическите групи. Броят на туристите е огромен, тъй като текат последните дни на лятото за поклонение до свещения за няколко религии връх Кайлаш в западната част на Тибет. Поклонническото пътуване е особено популярно сред индийците.

Сред жертвите има десетки неидентифицирани или вече неподлежащи на идентифициране. Властите започнаха масови погребения, за да предотвратят опасност към трагедията да се прибави и здравна катастрофа. От всяка неидентифицирана жертва се взема ДНК проба за последващо установяване на самоличност, а Индия вече изпрати екипи, които да помогнат в разпознаването – много от жертвите в Непал са от Индия или от голямата й диаспора по цял свят.

На територията на Тибет изчезналите са 546, като там броят на жертвите е удивително малък на този етап – 16 души. Китайските спасителни екипи обаче успяха да достигнат мястото на наводнението в петък следобед. Оттогава насам държавните медии заливат социалните мрежи с официални видеа на гранични служители, полицаи, пожарникари, военни и хуманитарни работници, които участват в спасителните операции. В придружаващите ги съобщения дебело се подчертава, че властите са на терен, след като наложеното затъмнение създаде впечатление за обратното. В Китай в спасителните операции участват 2141 души, а в Непал – 20 819 души.

Вчера за пръв път Китай обяви националностите на изчезналите 261 чужденци на територията на Тибет. Те са от 23 държави – 104 от Непал, 49 от Индия, 33 от Латвия, 18 от САЩ, 15 от Великобритания, шестима от Канада, шестима от Австралия, четирима от Южна Африка, трима от Малайзия, трима от Германия, трима от Русия, двама от Ирландия, двама от Естония, двама от Франция, двама от Нидерландия, двама от Нова Зеландия и по един от Казахстан, Финландия, Литва, Португалия, Украйна, Испания и Унгария.

Прави впечатление, че сред изчезналите чужденци и от двете страни на границата вече няма български гражданин, въпреки че първоначално в неизвестност имаше по един в Непал и в Тибет. Сънародничката ни в Непал е в безопасност, след като се е разминала на косъм в трагедията на границата. За българин в Тибет повече не се появи официална информация.

В надпревара с времето Непал разпространява информация и кадри на извадените тела пред учреждения, спасителни пунктове, „Фейсбук“ и на сайта на полицията, а пред тях търпеливо се събират десетки хора, за да търсят детайли, по които да познаят своите близки.

Само в Непал от наводнените райони са спасени 10 451 души. Основна роля в евакуацията имат хеликоптерите – извършени са 411 полета, 17 от които днес, съобщава „Катманду пост“.