31.08.2026 | 10:49

Украинец уби млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“

25-годишният мъж е бил нестабилен психически и силно агресивен

Убитата в София млада жена е била заклана. Жертвата не е българка, а за смъртта й бе задържан украинец тази сутрин в столичния квартал „Павлово“.

За смъртта на младата жена е задържан украинец на около 25 години. Засега той не дава обяснения за убийството й, пише „24 часа“.

Мъжът няма криминални прояви в България. Той все още бил неадекватен. Ще се проверява дали е бил пиян или дрогиран по време на убийството. Тепърва ще се изясняват и отношенията му с младата жена.

На място има екипи на 6-о РУ и СДВР, които разследват причините за убийството. Украинецът е задържан.

Тази сутрин стана ясно, че сигналът е подаден от човек, живеещ в квартала – престъпникът е буйствал, ритал коли, крещял и бил агресивен. Виковете му чули хората от целия кваартал. Сигналът за престъплението е подаден днес рано сутринта.