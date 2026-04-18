18.04.2026 | 18:33

Бодигардът на Къро излезе от килията

Станислав Стаменов, който е издирван от Румъния за излежаването на 16-годишна присъда за трафик на хероин, вече е при съпругата и дъщеря си

Бодигардът на Красимир Каменов – Къро, издирван от Румъния за излежаването на 16-годишна присъда за трафик на хероин и заловен в Кейптаун, Южна Африка, в началото на годината, излиза от килията. Това става ясно от решение на Висшия съд в Кейптаун, който е разпоредил Станислав Стаменов да бъде освободен от ареста незабавно.

Това се случва след шест седмици прекарани в ареста, а причината за освобождаването на авера на Къро е, че според Европейската конвенция за екстрадиция задържането на дадено лице не трябва да надвишава 40 дни, ако не е получено искане за екстрадиция и съответните документи. Това означава, че Румъния, която го дири от над 16 години, не е изпратила документите за екстрадицията на Стаменов.

Според заповедта на тамошните магистрати, разпореждането за удължаване на задържането на Стаменов след 40 дни, издадено от по-долната съдебна инстанция, е незаконно и съответно е отменено от висшите магистрати.

Бодигардът на Къро е освободен в четвъртък вечерта, а решението на магистратите е издадено в сряда.

Малко преди освобождаването на Стаменов говорителят на Националната прокуратура Ерик Нтабазалила потвърди заповедта на висшия съд.

„Ще проучим решението веднага щом го получим и ще решим как да продължим напред“, казва Нтабазалила.

В момента Стаменов е със съпругата и дъщеря си и се очаква да се яви пред Магистратския съд в Уинберг на 20 април. Тогава ще се гледа делото за екстрадицията му по същество, но надали съдът ще се произнесе, защото румънците не са подали всички нужни документи, с които да поискат екстрадицията на бодигарда на Къро.

Полицията арестува Стаменов в края на февруари, седмици след като южноафриканският сайт „Дейли Маверик“ разкри, че личният треньор – тогава предлагащ услугите си във фитнес зала на „Върджин Актив“ в луксозното предградие Констанция на Кейптаун, всъщност е осъден наркотрафикант, изправен пред затворническа присъда в Румъния.

Впоследствие фитнес залата прекъсна връзките си с българския бандит. След ареста си Стаменов се опита да подаде молба за освобождаване срещу гаранция в магистратския съд в предградието на Кейптаун, Уинберг, но магистратите го отрязаха моментално.

Поръчково убийство

Къро, жена му Гергана, Деан и детегледачката на кримифамилията бяха разстреляни от мними агенти на ДЕА – американското полицейско звено за борба с наркотиците. Четирите тела бяха открити с вързани със свински опашки ръце зад гърбовете им на 25 май 2023 г. в дома им в тузарския квартал Констанция, Кейптаун. Всичките са екзекутирани по мафиотски тертип – проснати по очи, ликвидирани от упор с по един куршум отзад в тила.

Обмисля да съди тамошното ГДИН

Адвокатът на Стаменов – Уилям Бут, заяви пред изданието „Дайли Маверик“, че около 13:00 часа в четвъртък Стаменов все още не е бил освободен. Заповедта е издадена в сряда, а в нея пише, че кримката трябва да бъде освободена незабавно. Това обаче не се е случило.

Стаменов е освободен от ареста в четвъртък вечерта, след като първоначалната съдебна заповед не е била спазена. Адвокат Уилям Бут е категоричен, че това е нарушило правата му. Ако Стаменов се съгласи, то в най-скоро време ще бъде заведено дело срещу тамошното ГДИН, което не е уважило разпореждането на магистратите от Висшия съд и незаконно е задържало Стаменов над 24 часа.