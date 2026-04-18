18.04.2026 | 18:26

Богатите напускат Дубай – сменят го с хитова балканска дестинация

Черна гора привлича с комбинацията от морски климат, планински пейзажи и по-бавен ритъм на живот

Все повече европейци и американци, живеещи в Дубай, Абу Даби и Доха, започват да търсят нови места за живот, след като напрежението в Близкия изток постави под въпрос усещането за сигурност и стабилност в региона.

Тенденцията, която до скоро изглеждаше немислима, вече е факт – част от заможните чужденци постепенно се ориентират към по-спокойни и предвидими дестинации, включително и на Балканите.

През последното десетилетие Дубай беше символ на бърз успех, ниски данъци и луксозен начин на живот, пише Biznis Kurir. Хиляди чужденци изградиха кариера и бизнес именно там, привлечени от възможностите и високия стандарт.

Днес обаче ситуацията се променя. Конфликтът между Израел, САЩ и Иран създава несигурност, която все по-трудно може да бъде игнорирана. За много хора въпросът вече не е дали, а кога да потърсят алтернатива.

На този фон все по-често се споменава Черна гора като възможна алтернатива. Страната привлича с комбинацията от морски климат, планински пейзажи и по-бавен ритъм на живот, който контрастира с динамиката на големите мегаполиси.

През последните години интересът към крайбрежните райони се засилва, като там все по-често се купуват имоти от чужденци. Появяват се нови жилищни комплекси, обновяват се пристанища и се развиват зони, ориентирани към по-висок клас клиенти. Това постепенно променя профила на страната и я прави по-разпознаваема на международния пазар.

В същото време разходите за живот остават по-ниски в сравнение с утвърдените луксозни дестинации, а средата се възприема като по-спокойна. Именно тази комбинация започва да привлича хора, които търсят баланс между стандарт и сигурност.

Къде още се насочват заможните чужденци?

Освен Балканите, интересът се разпределя и към няколко града. Маями остава предпочитана дестинация заради климата и данъчните предимства, докато Макао привлича с развитата си развлекателна индустрия.

Шанхай предлага динамична бизнес среда, а Панама съчетава стабилна икономика и стратегическо местоположение. Кипър продължава да бъде предпочитан заради сигурността и климата, докато Куала Лумпур предлага по-ниски разходи за живот без компромис с качеството.

Сред опциите остава и Лас Вегас, който комбинира бизнес, развлечения и добре развита инфраструктура.