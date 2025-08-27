27.08.2025 | 20:41

Бой между семейства в столичен мол взриви социалните мрежи (видео)

Докато те се млатят децата им пищят, а зяпачите са шокирани от гледката

Махленски бой на родители пред децата им в столичния „Ринг мол“ взриви социалните мрежи.

Видео на Александра Драгова от 27 август 2025 г. показва как две семейства се бият на входа на бутик пред шокираните погледи на посетителите на търговския обект.

Докато те се млатят децата им плачат силно. Най-много тупаници отнася руса жена, която няколко пъти е събаряна на пода и удряна с ръце и крака.

Вижте видеото и после не се чудeте защо в София има тийнейджърски банди, които нападат невинии деца и възрастни.

Вижте как коментират ужасени потребители:

„Май е време наистина да върнем Белене“

„УжасТ. Чалга поколението“

„Ми те родителите на ония убитаци локалите са е такива де“

„На джебчийки, гастролиращи в мола приличат“

„Закривай! Заради едните банани, ни превърнаха в маймуноподобни същества!“