Бой в центъра на София заради поставена скоба

Зрелищен бой се разигра днес в София. Служител на Центъра за градска мобилност нанесе удари на двама граждани. Случката се разиграва на улица „Дунав“.
Причината за сбиването е вероятно несъгласието на един от мъжете за поставена скоба на автомобил.
От публикувани в мрежата кадри се вижда как двамата мъже опитват сами да премахнат скобата.
С пристигането на служителите на ЦГМ ситуацията ескалира и се стига до нанасяне на удари по мъжете.
Полиция е пристигнала на мястото.
Интересното е, че единият от служителите на „Градска мобилност“ инициира боя. На видеото се вижда как той удря с глава единия от мъжете, а след това удря другия в лицето с ПОС терминала, който се намира в ръката му.
На място са пристигнали два екипа на полицията.
Не сме сигурни, че тази байганьовска разпра си е струвала 20-е лева глоба за скобата, но е странно да видим как служителят на ЦГМ си изпуска нервите и посяга пръв към другите мъже.
Разбира ме, че от Центъра за градска мобилност всекидневно се сблъскват с какви ли не ситуации, но това не е повод за насилие. Напротив, от тях се изисква да запазят самообладание и да се справят с конфликтите, а не да ги инициират.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране