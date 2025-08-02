27.08.2025 | 17:08

Бой в центъра на София заради поставена скоба

Двама нарушители се опитали да махнат скобата

Зрелищен бой се разигра днес в София. Служител на Центъра за градска мобилност нанесе удари на двама граждани. Случката се разиграва на улица „Дунав“.

Причината за сбиването е вероятно несъгласието на един от мъжете за поставена скоба на автомобил.

От публикувани в мрежата кадри се вижда как двамата мъже опитват сами да премахнат скобата.

С пристигането на служителите на ЦГМ ситуацията ескалира и се стига до нанасяне на удари по мъжете.

Полиция е пристигнала на мястото.

Интересното е, че единият от служителите на „Градска мобилност“ инициира боя. На видеото се вижда как той удря с глава единия от мъжете, а след това удря другия в лицето с ПОС терминала, който се намира в ръката му.

На място са пристигнали два екипа на полицията.

Не сме сигурни, че тази байганьовска разпра си е струвала 20-е лева глоба за скобата, но е странно да видим как служителят на ЦГМ си изпуска нервите и посяга пръв към другите мъже.

Разбира ме, че от Центъра за градска мобилност всекидневно се сблъскват с какви ли не ситуации, но това не е повод за насилие. Напротив, от тях се изисква да запазят самообладание и да се справят с конфликтите, а не да ги инициират.