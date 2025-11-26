26.11.2025 | 15:37
Бонуси в МВР: Митов дава по 400 лева на калпак за Коледа
Парите се дават като награда за всички близо 50 000 служители на вътрешното министерство, чийто заплати бяха драстично увеличени
С по 400 лева награди в всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него, а парите са за Коледа.
Сумата важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 лева ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.
Заповедта е традиционна за МВР. Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов. Коледната добавка идва на фона на безпрецедентно вдигане на заплатите в системата на МВР с над 50 процента. Повишаване се предвижда и догодина.
Бонусите за 50 000 служители на МВР идват на фона на драстично увеличените им заплати и планирания нов ръст на възнагражденията им през 2026 г.
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