21.04.2026 | 21:48

Борисов се виждал с Копринков заради Весела Лечева (видео)

Прословутият президентски секретар е в неплатен отпуск

Вождът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че се е срещал с Николай Копринков в централата на ГЕРБ преди избора на Весела Лечева за президент на Българския олимпийски комитет (БОК). Борисов, чиято партия претърпя огромно поражение на изборите, коментира във вторник, че „няма модел “Борисов-Пеевски”, a Радев-Копринков“.

Бившият кмет на пловдивското село Труд Николай Копринков е считан за много близък до бившия президент и вероятен нов премиер Румен Радев и бе негов секретар по вътрешната политика. Лидерът на ДПС Делян Пеевски редовно атакува Радев на тема „Копринката“, но сегашният лидер на “Прогресивна България“ го защити и каза, че “oколо Копринков се завъртя една легенда, която знаем кой я пусна – един майстор на късия разказ”.

Президентът Илияна Йотова каза през февруари, че Копринков не е част от екипа ѝ на “Дондуков“ 2, но името му продължава да фигурира на сайта на президента като секретар по вътрешната политика. От президентството обясниха пред сайта Mediapool, че той е излязъл в неплатен отпуск преди началото на предизборната кампания.

Към момента няма официална информация дали ще бъде освободен след завръщането му.

През последните три месеца Копринков е бил плътно ангажиран със структурирането на листите на „Прогресивна България“ и осигуряването на финансиране по различни канали, казаха източници от „Прогресивна България“. Твърденията са, че той е „сивият кардинал“ на Радев и организира новата бизнес клиантела около него. Няма публична информация за ролята на Копринков в предизборната кампания на Радев. Може да се окаже, че официално не е имал каквото и да е роля. Това пък би засилило подозренията, че длъжността му е именно на „сив кардинал“.

Борисов помогнал на Копринков за БОК

Риториката на Пеевски за „Копирнката“ и „Мистър Кеш“ бе възприета и от Борисов, но коментарите му на първата му официална пресконференция след изборната загуба породиха повече въпроси. Борисов каза, че Копринков е посетил ГЕРБ, „когато Весела Лечева трябваше да оглави Олимпийския комитет“. „Аз го познавам, даже е идвал в централата“, каза той.

Действието би трябвало да се развива преди около година, но така и не става ясно какво е наложило среща между Борисов и Копринков заради БОК. „Спортните федерации, много от тях, са… в много от тях имат влияние и кметовете, и политическите партии“, каза Борисов.

На директен журналистически въпрос „Каква му е работата на Николай Копринков да се занимава с БОК“, Бойко Борисов отговори: „Такава му е работата. И аз съм го подкрепил“. Не стана ясно и в какво точно се изразява подкрепата на Борисов. Не е ясно и каква точно роля е имал Копринков около избора на шеф на олимпийския комитет.