20.04.2026 | 12:27

Пеевски обвини МВР за изборните резултати на ДПС

Той е убеден, че полицията е извършила "безпрецедентни репресии" срещу партията му

Лидерът на ДПС Делян Пеевски определи партийния актив като „герои“ след края на изборния ден, в който формацията остана едва четвърта политическа сила. Според първоначалните данни от социологическите агенции ДПС събира малко над 8% от гласовете за Народно събрание.

Въпреки сериозното изоставане от първите три партии в надпреварата, Пеевски разпространи емоционално обръщение в социалните мрежи, в което начерта паралели с най-тъмните години на комунистическия режим, за да обясни изборния резултат.

Обвинения към служебната власт

В позицията си председателят на движението стовари вината за изборната ситуация директно върху държавния апарат. Той заяви категорично, че активистите по места са били подложени на системен натиск от страна на силовите ведомства.

„Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. “Възродителен процес” натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство“, написа Делян Пеевски на официалната страница на формацията. По думите му институциите са използвали властта си, за да осигурят нечестно предимство на опонентите им чрез репресии.

Той отправи и директна закана към отговорните лица, уверявайки симпатизантите, че „справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава“.

Сухите числа от вота

Политическият патос в изявлението контрастира с реалната електорална картина, очертана от екзитполовете в края на неделния ден. Данните на „Алфа Рисърч“ към 20:00 часа показват, че ДПС събира едва 8,4% подкрепа. Според извадката на „Маркет линкс“ резултатът е дори по-нисък – 7,5%.

Безспорен победител в надпреварата е новата формация „Прогресивна България“, която прегазва конкуренцията с внушителните над 37%. Далеч пред ДПС се нареждат още ГЕРБ-СДС с над 16% и обединението „Продължаваме промяната – Демократична България“ с над 13%.

Въпреки безкомпромисната статистика, лидерът на движението запази оптимистичен тон пред своите избиратели, уверявайки ги, че каузата им не е самоцел. „Хората знаят, че могат винаги да разчитат на нас и заедно ще успеем. Благодаря ви, обичам ви!“, завършва обръщението си Делян Пеевски.